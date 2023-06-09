Российские олигархи зарабатывают миллиарды долларов в обход санкций, но есть нюанс — Finance.ua
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Российские олигархи зарабатывают миллиарды долларов в обход санкций, но есть нюанс

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Несколько крупнейших российских олигархов получили дивиденды в миллиарды долларов от своих компаний, даже несмотря на санкции из-за войны в Украине. Вот только вариантов, куда их потратить, у них не так много, сообщает Bloomberg.
Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, пять российских миллиардеров в нефтяной, никелевой и минеральной отраслях с начала 2022 года получили около 10 миллиардов долларов в виде выплат от своих компаний.
Отмечается, что для российских энергетических миллиардеров, таких как Вагит Алекперов, Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, крупные выплаты были вызваны скачком цен на энергоносители в результате вторжения россии в Украину.
Производитель удобрений миллиардера Андрея Гурьева ПАО «Фосагро» также получил наибольшую прибыль в прошлом году в связи с дефицитом на некоторых рынках, что привело к росту цен.
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В то же время Гурьев и акционер горнодобывающего гиганта ПАО «ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин находятся под санкциями Великобритании и США, а Тимченко — под санкциями ЕС, США и Великобритании. Алекперов и Михельсон попали под прицел Британии.
«Их изоляция от остального мира подстегивает инвестиции в местные фирмы, которые миллиардеры раньше не рассматривали, и показывает, как российская элита приспосабливается к послевоенной реальности», — говорится в статье.

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По материалам:
УНІАН
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