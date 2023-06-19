Британия не отменит санкции против россии, пока она не выплатит компенсации Украине — Finance.ua

Британия не отменит санкции против россии, пока она не выплатит компенсации Украине Сегодня 20:47 — Мир

Британия не отменит санкции против россии, пока она не выплатит компенсации Украине

Великобритания ввела новое законодательство, позволяющее сохранять санкции против россии, пока москва не выплатит компенсацию Украине.

Об этом «Европейской правде» сообщили в пресс-службе МИД Британии.

О новом законодательстве объявил министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

По его словам, правительство Британии берет на себя полномочия сохранять санкции против россии до выплаты компенсаций Украине и вводит новый способ использования замороженных российских активов, которые могут быть пожертвованы на восстановление Украины.

Новые мероприятия объявлены накануне проведения в Великобритании на этой неделе большой конференции по восстановлению Украины.

Также это происходит на фоне того, что Лондон готовится принять закон, требующий от лиц, владеющих активами в Великобритании от имени Центрального банка России (ЦБР), Министерства финансов россии (Минфин) или российского фонда национального благосостояния (ФНБ), раскрывать их Казначейству Британии.

«Поскольку Украина продолжает защищаться от российского вторжения, ужасные последствия путинской войны очевидны. Потребности Украины в восстановлении есть и будут огромными», — сказал Клеверли.

«Благодаря нашим новым мерам сегодня мы укрепляем санкционный подход Великобритании, подтверждая, что Великобритания готова использовать санкции для того, чтобы россия заплатила за восстановление страны, на которую она так безрассудно напала», — заявил он.

Эти новые меры знаменуют собой значительное усиление санкционного подхода Великобритании к россии в то время, как путин и его приспешники продолжают свою незаконную войну, а Украина переходит в контрнаступление.

«Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется для восстановления после российской агрессии и создания основы для процветания нации», — заявил министр финансов Британии Джереми Хант.

Економічна Правда По материалам:

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