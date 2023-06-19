Новые санкции США запрещают General Electric обслуживать турбины ТЭС в россии — Finance.ua

Новые санкции США запрещают General Electric обслуживать турбины ТЭС в россии
Американская General Electric (GE) не сможет продолжать обслуживать в россии газовые турбины на ТЭС общей мощностью 5 ГВт. 18 июня вступили в силу расширенные санкции США, запрещающие американским компаниям оказывать инжиниринговые услуги в рф.
Об этом пишет «Коммерсантъ».
Ограничения коснутся, в частности, GE, которая продолжала выполнять сервисное обслуживание газовых и паровых турбин на российских ТЭС, а также другого оборудования в промышленном секторе, говорят источники издания. В сервисный контракт обычно входят удаленный мониторинг, консультирование, проверки с привлечением иностранных инженеров, ремонт и замена запчастей.
В GE подтвердили, что у компании больше не будет возможности оказывать инжиниринговые услуги в россии.
«Мы проводим всестороннюю оценку влияния нового пакета санкций США на нашу работу в регионе и продолжаем взаимодействовать с компетентными органами по соблюдению ограничений, правил и законодательства», — говорится в комментарии.
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Один из собеседников издания говорит, что американские компании закроют доступ к чертежам и базам данных, без которых иностранные специалисты не смогут проводить инспекции и ремонты на территории россии. Другие источники в отрасли опасаются, что GE перестанет поставлять оригинальные запчасти, аналогов которых в россии не существует.
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