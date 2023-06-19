Украина хочет ввести санкции против российского производителя авиационной техники — Finance.ua

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Украина хочет ввести санкции против российского производителя авиационной техники

Казна и Политика
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Украина хочет ввести санкции против российского производителя авиационной техники
Украина хочет ввести санкции против российского производителя авиационной техники
Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о применении санкций к Публичному акционерному обществу «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» (рф).
Об этом пресс-служба министерства сообщает в Фейсбуке.
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«16 июня 2023 года Министерством юстиции Украины подан в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции, предусмотренной пунктом 1 части первой статьи 4 Закона Украины «О санкциях» к Публичному акционерному обществу «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина», с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, а именно: Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация», Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «ростех», Государственного предприятия «Антонов», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» является одним из ведущих предприятий авиационной промышленности российской федерации, которым осуществляется производство, гарантийное и сервисное обслуживание авиационной техники гражданского и военного назначения, в том числе тяжелых военно-транспортных самолетов ИЛ-76, используемые русской федерацией в ходе полномасштабного вторжения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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