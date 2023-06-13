Около 300 подсанкционных лиц владеют активами в Украине, из них 40-50 – россияне — Finance.ua

Около 300 подсанкционных лиц владеют активами в Украине, из них 40-50 – россияне
Под санкциями Украины находятся 6800 физических и юридических лиц, но только у 300 из них есть активы в Украине. 40−50 человек — это российские олигархи.
Об этом в интервью Forbes рассказала заместитель министра юстиции Ирина Мудрая, которая отвечает в Минюсте за взыскание активов россиян в Украине.
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Минюст направляет запросы по всем подсанкционным лицам в правоохранительные органы о наличии активов в Украине. По их ответам министерство составило карту активов, на которой около 300 человек, включая тех, у кого есть имущество в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях, рассказала Мудрая.
«Из них 40−50 субъектов, это так называемые олигархи, активы которых могут действительно работать на экономику страны», — уточнила она.
На данный момент Минюстом поданы иски по конфискации имущества пятерых из них — Владимира Евтушенкова, Михаила Шелкова, Олега Дерипаски, Евгения Гинера (пока только по акциям PINbank) и Аркадия Ротенберга.
В ближайшее время Минюст подаст наибольший иск по компенсации российских активов. Вероятно, он будет относиться к группе VS Energy.
Напомним, шесть из топ-1000 украинских компаний продолжают поддерживать бизнес-связи с россией, две — с беларусью.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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