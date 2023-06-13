Около 300 подсанкционных лиц владеют активами в Украине, из них 40-50 – россияне — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Около 300 подсанкционных лиц владеют активами в Украине, из них 40-50 – россияне

Фондовый рынок
28
Около 300 подсанкционных лиц владеют активами в Украине, из них 40-50 – россияне
Около 300 подсанкционных лиц владеют активами в Украине, из них 40-50 – россияне
Под санкциями Украины находятся 6800 физических и юридических лиц, но только у 300 из них есть активы в Украине. 40−50 человек — это российские олигархи.
Об этом в интервью Forbes рассказала заместитель министра юстиции Ирина Мудрая, которая отвечает в Минюсте за взыскание активов россиян в Украине.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
Минюст направляет запросы по всем подсанкционным лицам в правоохранительные органы о наличии активов в Украине. По их ответам министерство составило карту активов, на которой около 300 человек, включая тех, у кого есть имущество в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях, рассказала Мудрая.
«Из них 40−50 субъектов, это так называемые олигархи, активы которых могут действительно работать на экономику страны», — уточнила она.
Читайте также
На данный момент Минюстом поданы иски по конфискации имущества пятерых из них — Владимира Евтушенкова, Михаила Шелкова, Олега Дерипаски, Евгения Гинера (пока только по акциям PINbank) и Аркадия Ротенберга.
В ближайшее время Минюст подаст наибольший иск по компенсации российских активов. Вероятно, он будет относиться к группе VS Energy.
Место для вашей рекламы
Напомним, шесть из топ-1000 украинских компаний продолжают поддерживать бизнес-связи с россией, две — с беларусью.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.