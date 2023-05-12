Минюст выявил около 250 человек в Украине, владеющих российскими активами — Finance.ua

Минюст выявил около 250 человек в Украине, владеющих российскими активами Сегодня 16:29 — Казна и Политика

Минюст выявил около 250 человек в Украине, владеющих российскими активами

В Украине выявили около 250 человек, имеющих российские активы.

Об этом на брифинге сообщила директор Департамента санкционной политики Министерства юстиции Украины Инна Богатых.

По словам директора, взимать активы подсанкционных лиц возможно тогда, когда к этим лицам после 24.05.2022 применена санкция блокировки. Она пояснила, что именно тогда вступили в силу изменения в закон о санкциях, где ввели новый вид санкций — в виде взыскания активов с подсанкционного лица.

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«Если говорить статистически, то на сегодняшний день у нас есть 27 решений СНБО после 24.05.2022, которыми применена санкция блокирования к около 6 800 человек. Это юридические и физические лица. Выявленные активы на сегодняшний день — где-то 230−250 человек. Это активы, которые могут означать и крупный бизнес, а могут быть и совсем маленькие активы, но о них есть информация в реестрах. И потому мы также смотрим в ту сторону, поскольку это подсанкционное лицо, имеющее актив, который при наличии будет взыскан в доход государства Украина.

Поэтому если говорить о каких-то значительных группах, то мы сегодня имеем ориентировочно информацию о 30−50 активах, которые можно назвать значительными, и к владельцам которых применена санкция блокировки. Количество лиц, о которых, по состоянию на сегодняшний день Минюст располагает информацией о наличии активов — составляет около 230−250 человек", — сообщила она.

Директор добавила, что на сегодняшний день Минюстом подано 20 исков. Из них удовлетворены 19 и 17 вступили в силу.

УНН По материалам:

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