Президент ввел санкции против лиц, связанных с судебной системой рф — Finance.ua

Президент ввел санкции против лиц, связанных с судебной системой рф Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Президент ввел санкции против лиц, связанных с судебной системой рф

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против 178 россиян.

Об этом говорит текст опубликованного на сайте главы государства указа № 321/2023.

Лица, к которым применены санкции, связаны с судебной системой россии. В частности, в санкционном списке значится глава Конституционного суда рф Валерий Зорькин, а также другие действующие российские и оккупационные судьи.

В решении СНБО говорится, что предложения о введении санкций были внесены Службой безопасности. Ограничения введены на пять лет.

Санкции предусматривают:

блокирование активов — временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;

полное прекращение торговых операций;

прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

остановку выполнения экономических и финансовых обязательств;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;

запрет на захождение иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты и воздушным судам в воздушное пространство Украины или совершение посадки на территории Украины;

запрет на передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины;

запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.