Президент ввел санкции против лиц, связанных с судебной системой рф — Finance.ua

Президент ввел санкции против лиц, связанных с судебной системой рф
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против 178 россиян.
Об этом говорит текст опубликованного на сайте главы государства указа № 321/2023.
Лица, к которым применены санкции, связаны с судебной системой россии. В частности, в санкционном списке значится глава Конституционного суда рф Валерий Зорькин, а также другие действующие российские и оккупационные судьи.
В решении СНБО говорится, что предложения о введении санкций были внесены Службой безопасности. Ограничения введены на пять лет.
Санкции предусматривают:
- блокирование активов — временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;
- полное прекращение торговых операций;
- прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;
- остановку выполнения экономических и финансовых обязательств;
- запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;
- запрет на захождение иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты и воздушным судам в воздушное пространство Украины или совершение посадки на территории Украины;
- запрет на передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
- отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины;
- запрет на приобретение в собственность земельных участков.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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