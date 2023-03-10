НКРЭКУ рассмотрит поэтапное повышение тарифов на воду — Finance.ua

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НКРЭКУ рассмотрит поэтапное повышение тарифов на воду

Личные финансы
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НКРЭКУ рассмотрит поэтапное повышение тарифов на воду
НКРЭКУ рассмотрит поэтапное повышение тарифов на воду
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммуслуг (НКРЭКУ), планирует в марте 2023 года включить в повестку дня заседания в форме открытого слушания вопрос о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод.
Об этом сообщается на сайте НКРЭКУ.
В настоящее время прорабатывается возможность установления указанных тарифов а два этапа: с 1 апреля и с 1 июля, с учетом указанных в обосновывающих материалах подходов, добавили в Комиссии.
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"В частности, проекты тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод были тщательно проверены, их изменение отвечает требованиям действующего законодательства.
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С целью сдерживания финансовой нагрузки на потребителей, и в то же время для обеспечения их услугами централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода надлежащего качества регулятором были минимизированы расходы в структуре тарифов", — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что социально незащищенные слои населения не пострадают от необходимости восстанавливать разрушенную энергетику за счет пересмотра тарифов;
  • в настоящее время в Кабмине работают несколько рабочих групп, которые рассматривают разные варианты пересмотра тарифов на электроэнергию. Одна из них предусматривает модификацию системы субсидий, другие разные тарифы в зависимости от объемов потребления. К обсуждению подключили и Минсоцполитики.
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По материалам:
Економічна Правда
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