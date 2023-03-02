Українцям відповіли, чи дійсно тарифи на електрику зростуть у 4 рази — Finance.ua

Українцям відповіли, чи дійсно тарифи на електрику зростуть у 4 рази Сьогодні 14:23 — Енергетика

Голова Національної комісії з регулювання енергетики Костянтин Ущаповський в сюжеті ТСН розповів, якими можуть бути новації, кого вони можуть зачепити та коли насправді можуть запрацювати.

Російська агресія дуже дорого обійшлася українській енергетиці. Для того, щоб успішно пройти наступний опалювальний сезон, Україна вже зараз має відновлювати все знищене, каже голова НКРЕКП.

Такі ремонти, підрахували у комісії, коштуватимуть мільярди гривень. Гроші на це мали б закладатися у тариф на електроенергію, але він не переглядався з 2017 року. Люди, як і до війни, платять 1,68 за кіловат. Раніше різницю покривали за рахунок «Енергоатому» та «Укренерго», але від агресії і їм неабияк дісталося. Тому держава вимушена шукати вихід з такої ситуації.

Наразі у Кабміні працює декілька робочих груп, які розглядають різні варіанти перегляду тарифів. Одна з них передбачає модифікацію системи субсидій, інші — різні тарифи залежно від обсягів споживання. До обговорення підключили й Мінсоцполітики.

Ущаповський прогнозує, що обговорення питання підвищення тарифів триватиме кілька місяців. Фінальне рішення ухвалюватиме уряд.

Хочуть переглянути тарифи на електрику й для бізнесу. Так, нині для малого бізнесу кіловат обходиться у 5,5 грн. На скільки він може зрости, у НКРЕКП поки вивчають оптимальний варіант.

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УНІАН За матеріалами:

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