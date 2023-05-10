НКРЭКУ расширила права потребителей на продажу собственной электроэнергии — Finance.ua

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НКРЭКУ расширила права потребителей на продажу собственной электроэнергии

Энергетика
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НКРЭКУ расширила права потребителей на продажу собственной электроэнергии
НКРЭКУ расширила права потребителей на продажу собственной электроэнергии
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), расширила права потребителей на продажу электроэнергии, производимой из собственных генерирующих установок.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«НКРЭКУ приняла решение о предоставлении всем потребителям электрической энергии (как бытовым, так и небытовым) прав на продажу произведенной генерирующей установкой и/или установкой хранения энергии такого потребителя электрической энергии любому поставщику по свободному договору и по договорной цене», — говорится в сообщении.
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Такое решение будет способствовать расширению конкуренции на розничном рынке электрической энергии и направлено на развитие распределенной генерации и обеспечение проведения зеленой трансформации энергетики.

Справка Finance.ua:

  • Как сообщалось, уже в мае НКРЭКУ озвучит новые тарифы на электроэнергию для украинцев. Однако тариф для населения будет все еще ниже, чем для бизнеса;
  • По словам представителей ведомства, в Украине вынуждены пересмотреть действующий тариф для населения, чтобы обеспечить энергетические компании необходимыми для производства электричества средствами в условиях разрушений инфраструктуры. Так, действующий тариф на электроэнергию для населения Украины покрывает только четверть ее стоимости.
По материалам:
Finance.ua
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