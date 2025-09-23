0 800 307 555
НКЦБФР вводит новый формат подачи финотчетности
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение об изменениях в порядке подачи финансовой отчетности. Новые правила начнут действовать с 1 ноября 2025 года.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
Перед принятием состоялась работа по обновлению актов НКЦБФР, в частности в рамках заседаний Комитета по вопросам финансового мониторинга и контроля финансовой отчетности. Изменения поддержали представители Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (UAIB), Органа общественного надзора за аудиторской деятельностью (APOB), Аудиторской палаты Украины (AChU), Ассоциации по управлению финансами и инвестициями (FIMÁ), Украинской энергетической биржи (UEEX), Украинской торговой платформы.

Что именно изменится

Документ отменяет подачу финансовой отчетности в формате XML. Теперь отчетность по международным стандартам нужно будет подавать только в формате XBRL через Центр сбора финотчетности (ЦЗФО).
В Комиссии отмечают, что эти шаги должны сделать процесс подачи финансовой отчетности единым, понятным и удобным для всех участников рынка.
Напомним, предприятия, учреждения и организации, подпадающие под государственное статистическое наблюдение, должны подать отчетность в Государственную службу статистики до 5 октября 2025 года. Подача статистической отчетности возобновлена с 5 июля 2025 года для всех предприятий, учреждений и организаций. Это касается респондентов, которые не отчитывались за прошлые периоды (в 2022—2025 годах). Они должны подать отчеты за весь период неподачи.
НКЦБФР рассматривает возможность продажи около 7% акций прибыльных государственных компаний в свободное обращение. Речь идет о крупных предприятиях, которые каждый год платят дивиденды и остаются стратегически важными для государства. В качестве примеров Магомедов назвал НАК «Нафтогаз Украины», «Энергоатом» и «ПриватБанк».
