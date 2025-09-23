0 800 307 555
ПАРТНЕРСКАЯ

Favbet Tech поддерживает главное технологическое событие года IT Arena 2025 во Львове: чего ожидать от мероприятия?

26−28 сентября стадион «Арена Львов» примет IT Arena 2025 — самое масштабное в Украине событие для ИТ-сектора, где сойдутся идеи и технологии. В этом году оно соберет более 6000 участников из почти 40 стран. Партнером мероприятия стала компания Favbet Tech.
IT Arena задает тон в отрасли. Здесь презентуют новые решения, представляют стартапы, обсуждают тренды и формируют будущее.
Программа этого года развернется на пяти сценах: Business, Technology, Product, Startup и совершенно новой Defense. Последняя посвящена разработкам военных технологий. Это очень актуально, ведь украинский оборонный сектор сейчас в центре мирового внимания.
В рамках мероприятия состоится Startup Competition с призовым фондом в 60 тысяч долларов и инвестиционным фондом, который уже составляет $12 500 000 Кроме того, будет представлена Made in Ukraine Showcase — экспозиция бизнес-решений от украинских разработчиков. В финальный день посетителей ждет полсотни митапов для обмена опытом и знакомств. Спикерами выступят министр цифровой трансформации Михаил Федоров, журналист Террелл Дж. Старр, соучредитель The Sandbox Саша Мишо и другие. Партнер мероприятия компания Favbet Tech ознакомит участников со своими ШИ-наработками.
«IT Arena — это место, где украинские компании могут заявить о себе миру. Для нас это партнерство стало логичным шагом в поддержке комьюнити и развитии экспертизы в сфере искусственного интеллекта», — отмечает CEO Favbet Tech Артем Скрипник.
В течение последних двух лет Favbet Tech активно участвует в развитии украинской ИТ-индустрии. Компания стала соинициатором AI-комитета Ассоциации IT Ukraine, поддерживает CEO Talks, встречи Diia. City Union, а в этом году выступила официальным партнером Forbes AI Day в Киеве. В 2025 году ее внесли в рейтинг ТОП-50 ИТ-компаний Украины по версии DOU.
По материалам:
Favbet Tech
