Начинающие инвесторы сталкиваются с проблемой: деньги лежат «мертвым грузом» или разбросаны по случайным активам — без единой стратегии. Стратегия, которая заставит капитал работать — портфельное инвестирование. Именно так называется новый обучающий курс Академии Минфин, созданный для тех, кто хочет понять, как эффективно направить капитал, чтобы он работал на вас.

Чем отличается портфельный подход?

Вместо случайных инвестиций или хранения денег «на черный день» портфельная стратегия позволяет создать сбалансированную систему. Это метод, позволяющий совмещать разные активы, уменьшать колебания рынка и выстраивать долгосрочную финансовую стабильность.

Что дает курс

Обучение построено так, чтобы вы получили практические знания и алгоритмы действий всего за 10 лекций. Среди главных результатов:
  • понимание принципов диверсификации и баланса между риском и доходностью;
  • знакомство с ключевыми активами — от акций и облигаций до ETF, золота и недвижимости;
  • умение определять свой риск-профиль и ставить финансовые цели;
  • методы формирования и регулярного пересмотра портфеля;
  • практические знания, как поддерживать его эффективность.

Формат обучения

В программу входит запись 10 видеоуроков продолжительностью около получаса и короткое вводное видео. Материал представляется экспертом в сочетании с презентациями, чтобы сложные понятия были простыми и понятными. Все это будет доступно вам в любое удобное время. Первый урок — бесплатно!

Автор курса

Лектор — Олесь Вареник, опытный практикующий инвестор:
✔️ Президент клуба Investhub.
✔️ Самый диверсифицированный инвестор страны.
✔️ Автор YouTube-канала Investhub.
✔️ Профессор ГУ КАИ, доктор юридических наук и адвокат.
Благодаря сочетанию практического опыта и академических знаний он поможет слушателям разобраться даже в сложных вопросах и подать материал простым языком.

Для кого это обучение

  • для начинающих, желающих уверенно стартовать;
  • для инвесторов, стремящихся понять, как уменьшить риски и избегать хаоса;
  • для тех, кто планирует строить капитал в долгосрочной перспективе.

Преимущества

Это инвестиции в знания, которые могут стать основой для роста вашего капитала и помогут сохранять финансовую уверенность даже в самые сложные времена.

Почему стоит присоединиться

Академия Минфин создала курс, который поможет совершить переход от хаотических инвестиций к продуманному управлению капиталом. После прохождения программы вы узнаете, как самостоятельно сформировать портфель, оценивать его эффективность и масштабировать в соответствии с вашими целями.
Сделайте шаг к финансовой независимости от кризисов и форс-мажоров — присоединяйтесь к курсу «Портфельное инвестирование» и создайте прочный фундамент для своего капитала. А чтобы сделать осознанный выбор, начните с бесплатного пробного урока — почувствуйте формат обучения и поймите, подходит ли он вам.
Инвестиции
