Nissan планирует модернизировать производство электромобилей, чтобы увеличить продажи — Finance.ua

Nissan планирует модернизировать производство электромобилей, чтобы увеличить продажи Сегодня 07:42 — Технологии&Авто

Nissan планирует модернизировать производство электромобилей, чтобы увеличить продажи

Японская компания Nissan расширит модельный ряд электромобилей, разработает более мощные батареи и сократит затраты на производство, ускорив весь процесс, чтобы увеличить продажи к 2030 году.

Об этом заявил генеральный директор Макото Учида, сообщает АР

Он добавил, что к 2030 году финансовые годы затраты на электрические модели будут примерно такими же, как и на модели с бензиновыми двигателями, а мировые продажи за этот период вырастут на миллион автомобилей.

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Компания планирует выпустить 30 новых моделей в течение следующих трех лет, 16 из них — электромобили. Всего с 2024 по 2030 год финансовый год Nissan планирует выпустить 34 модели электромобилей, так что к 2026 финансовому году электрокары составят 40% от ее глобальных предложений, а к концу десятилетия — 60%.

Предложение новых электромобилей, плагинов и гибридов Nissan увеличится на всех мировых рынках, включая США, Европу, Японию, остальную Азию, Австралию и Африку, добавил Учида.

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Чтобы сократить затраты, Nissan начнет сотрудничать с поставщиками еще на стадии разработки, модернизирует производство, добавив робототехнику и искусственный интеллект, а также совместное использование компонентов моделей. Компания также пообещала инновации в автономных авто, чтобы сделать вождение более безопасным.

Nissan будет использовать свои партнерские связи по всему миру, в том числе с меньшим японским производителем Mitsubishi Motors Corp., с китайской компанией Dongfeng Nissan и в альянсе с французским автопроизводителем Renault.

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Nissan, автопроизводитель № 2 в Японии, был одним из первых, кто перешел на электромобили, выпустив электромобиль Leaf в конце 2010 года. В последние годы японские автопроизводители отстали от американской Tesla и китайских производителей, таких как BYD.

В прошлом году Nissan Motor Co. продала почти 3,4 миллиона автомобилей по всему миру, что примерно на 5% больше, чем в прошлом году.

Укрінформ По материалам:

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