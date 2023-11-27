Nissan вложит 3 млрд фунтов в выпуск электромобилей и аккумуляторов в Британии — Finance.ua

Nissan вложит 3 млрд фунтов в выпуск электромобилей и аккумуляторов в Британии 27.11.2023, 01:23 — Технологии&Авто

Nissan вложит 3 млрд фунтов в выпуск электромобилей и аккумуляторов в Британии

Японский Nissan Motor Co. планирует инвестировать до 3 млрд фунтов ($2,4 млрд) в производство электромобилей, аккумуляторов и в инфраструктуру в Великобритании.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Nissan намерена расширить свое предприятие в Сандерленде, которое теперь будет включать три гигафабрики. На нем будут выпускаться три новые модели электромобилей Qashqai, Juke и Leaf.

Японская компания подтвердила, что все ее новые автомобили в Европе теперь будут полностью электрическими. Nissan ожидает, что к 2030 году ее линейка легковых автомобилей в Европе на 100% будет состоять из электромобилей.

Nissan ранее уже заявляла о планах по расширению предприятия в Сандерленде, которое начало работу в 1986 году, и превращению его в масштабный хаб по выпуску электромобилей и оборудования для них в рамках программы EV36Zero. Штат японской компании в Великобритании насчитывает около 7 тыс. человек.

Кроссовер Qashqai в 2022 году стал самым продаваемым автомобилем на британском рынке.

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