Nissan вложит 3 млрд фунтов в выпуск электромобилей и аккумуляторов в Британии — Finance.ua
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Nissan вложит 3 млрд фунтов в выпуск электромобилей и аккумуляторов в Британии

Технологии&Авто
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Nissan вложит 3 млрд фунтов в выпуск электромобилей и аккумуляторов в Британии
Nissan вложит 3 млрд фунтов в выпуск электромобилей и аккумуляторов в Британии
Японский Nissan Motor Co. планирует инвестировать до 3 млрд фунтов ($2,4 млрд) в производство электромобилей, аккумуляторов и в инфраструктуру в Великобритании.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Nissan намерена расширить свое предприятие в Сандерленде, которое теперь будет включать три гигафабрики. На нем будут выпускаться три новые модели электромобилей Qashqai, Juke и Leaf.
Японская компания подтвердила, что все ее новые автомобили в Европе теперь будут полностью электрическими. Nissan ожидает, что к 2030 году ее линейка легковых автомобилей в Европе на 100% будет состоять из электромобилей.
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Nissan ранее уже заявляла о планах по расширению предприятия в Сандерленде, которое начало работу в 1986 году, и превращению его в масштабный хаб по выпуску электромобилей и оборудования для них в рамках программы EV36Zero. Штат японской компании в Великобритании насчитывает около 7 тыс. человек.
Кроссовер Qashqai в 2022 году стал самым продаваемым автомобилем на британском рынке.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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