Nissan показал новый беспилотный минивэн. Он весьма необычен (фото) — Finance.ua
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Nissan показал новый беспилотный минивэн. Он весьма необычен (фото)

Технологии&Авто
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Nissan показал новый беспилотный минивэн. Он весьма необычен (фото)
Nissan показал новый беспилотный минивэн. Он весьма необычен (фото)
Японский автопроизводитель Nissan представил новый концепт Nissan Hyper Tourer. Публичная премьера прототипа состоится в рамках открывающейся 25 октября выставки Japan Mobility Show. Цель шоу-кара — продемонстрировать видение премиальной мобильности будущего.
Nissan Hyper Tourer — это полностью электрический беспилотный минивэн, способный подавать электричество в дома, магазины и офисы. Автомобиль отличается плавным силуэтом с характерными резкими линиями.
Традиционный японский стиль с элементами роскоши можно увидеть и в салоне Hyper Tourer. Благодаря системе автономного вождения человек, сидящий за рулем, может полностью сосредоточиться на взаимодействии со своими спутниками.
Передние сиденья могут поворачиваться на 360 градусов, позволяя пассажирам на передних и задних сиденьях общаться друг с другом. В то же время, инновационная система искусственного интеллекта может отслеживать биометрические показатели, включая частоту сердечных сокращений, дыхания и потоотделения, а также автоматически выбирать музыку и регулировать освещение в соответствии с настроением человека. На полу в салоне установлена ​​светодиодная плоская панель, которая демонстрирует изображение русла реки и неба.
По материалам:
MMR
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