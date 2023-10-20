Nissan показал новый беспилотный минивэн. Он весьма необычен (фото) — Finance.ua

Nissan показал новый беспилотный минивэн. Он весьма необычен (фото) 20.10.2023, 01:18 — Технологии&Авто

Nissan показал новый беспилотный минивэн. Он весьма необычен (фото)

Японский автопроизводитель Nissan представил новый концепт Nissan Hyper Tourer. Публичная премьера прототипа состоится в рамках открывающейся 25 октября выставки Japan Mobility Show. Цель шоу-кара — продемонстрировать видение премиальной мобильности будущего.

Nissan Hyper Tourer — это полностью электрический беспилотный минивэн, способный подавать электричество в дома, магазины и офисы. Автомобиль отличается плавным силуэтом с характерными резкими линиями.

Традиционный японский стиль с элементами роскоши можно увидеть и в салоне Hyper Tourer. Благодаря системе автономного вождения человек, сидящий за рулем, может полностью сосредоточиться на взаимодействии со своими спутниками.

Передние сиденья могут поворачиваться на 360 градусов, позволяя пассажирам на передних и задних сиденьях общаться друг с другом. В то же время, инновационная система искусственного интеллекта может отслеживать биометрические показатели, включая частоту сердечных сокращений, дыхания и потоотделения, а также автоматически выбирать музыку и регулировать освещение в соответствии с настроением человека. На полу в салоне установлена ​​светодиодная плоская панель, которая демонстрирует изображение русла реки и неба.

MMR По материалам:

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