Nissan представит 27 новых моделей до 2030 года — Finance.ua

Nissan представит 27 новых моделей до 2030 года Сегодня 02:20 — Фондовый рынок

Японский автоконцерн Nissan Motor в рамках стратегии развития бизнеса намерен увеличить с 23 до 27 число новых моделей электромобилей и гибридов, которые будут представлены им до 2030 финансового года (начнется 1 апреля 2030 года).

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте автоконцерна.

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«Мы намерены разработать 27 новых моделей», — отмечается в публикации Nissan, при этом уточняется, что 19 из них будут полностью электрическими.

За счет своей стратегии японская компания планирует к 2026 г. увеличить объемы продаж электромобилей и гибридов на ключевых мировых рынках. В Европе этот показатель должен составлять 98% всего объема реализованных авто, в Японии — 58%, в Китае — 35%. В США концерн рассчитывает достичь 40% уровня к 2030 году.

Кроме того, Nissan планирует в 2024 году представить электромобиль, разработанный специально для китайского рынка, отмечается в заявлении.

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