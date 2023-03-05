Nissan представит 27 новых моделей до 2030 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Nissan представит 27 новых моделей до 2030 года

Фондовый рынок
14
Nissan представит 27 новых моделей до 2030 года
Японский автоконцерн Nissan Motor в рамках стратегии развития бизнеса намерен увеличить с 23 до 27 число новых моделей электромобилей и гибридов, которые будут представлены им до 2030 финансового года (начнется 1 апреля 2030 года).
Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте автоконцерна.
Читайте также
«Мы намерены разработать 27 новых моделей», — отмечается в публикации Nissan, при этом уточняется, что 19 из них будут полностью электрическими.
За счет своей стратегии японская компания планирует к 2026 г. увеличить объемы продаж электромобилей и гибридов на ключевых мировых рынках. В Европе этот показатель должен составлять 98% всего объема реализованных авто, в Японии — 58%, в Китае — 35%. В США концерн рассчитывает достичь 40% уровня к 2030 году.
Кроме того, Nissan планирует в 2024 году представить электромобиль, разработанный специально для китайского рынка, отмечается в заявлении.
Если вам нужна Зеленая карта и еще раздумываете, где это сделать, то на Finance.ua мы можем оформить ее за несколько минут.

Купить Зеленую карту быстро🚙

По материалам:
mmr.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.