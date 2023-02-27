Nissan отзывает почти полмиллиона автомобилей из-за эмблемы на руле — Finance.ua
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Nissan отзывает почти полмиллиона автомобилей из-за эмблемы на руле

Технологии&Авто
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Nissan отзывает почти полмиллиона автомобилей из-за эмблемы на руле
Nissan отзывает почти полмиллиона автомобилей из-за эмблемы на руле
Компания Nissan отправляет в ремонт 404690 машин с травмоопасными эмблемами.
Приклеенный на руль логотип может отсоединиться при срабатывании подушки безопасности и буквально выстрелить в лицо водителю, выяснило Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).
Посетить сервис придется владельцам Nissan Titan, Frontier, Xterra, Pathfinder и Armada 2008-2011 годов, а также Nissan Quest, выпущенным с 2008 по 2009 год.
Американский регулятор отмечает, что владельцам неуказанных в списке моделей Nissan нечего опасаться, как и водителям старых Infiniti. Также проблема не касается «Ниссанов», оборудованных подушками безопасности фирмы Takata. На сегодняшний день их жертвами стали 24 человека.
Еще одна отзывная кампания Nissan, коснувшаяся сотен тысяч автомобилей, была объявлена в прошлом году. В ремонт отправили более 322 тысяч американских Pathfinder 2013-2016 годов выпуска, у которых внезапно открывался капот во время движения.

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По материалам: https://www.avtomir.ua/
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