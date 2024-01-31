Nissan запустит производство бюджетных аккумуляторов для электромобилей — Finance.ua

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Nissan запустит производство бюджетных аккумуляторов для электромобилей

Технологии&Авто
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Nissan запустит производство бюджетных аккумуляторов для электромобилей
Nissan запустит производство бюджетных аккумуляторов для электромобилей
Японская компания Nissan запустит производство дешевых аккумуляторов для бюджетных электромобилей, которые будут продаваться на рынках развивающихся стран.
Об этом пишет Nikkei Asia.
Как отмечается, Nissan начнет устанавливать более дешевые литий-ионные аккумуляторы собственного производства в свои электрокары для развивающихся рынков, начиная с 2026 года. Речь идет о литий-железо-фосфатных батареях (LFP), производство которых примерно на 20−30% дешевле по сравнению с обычными литий-ионными аккумуляторами, содержащими никель, кобальт и марганец (NCM).
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Компромисс состоит в том, что LFP-батареи обладают меньшей плотностью, чем аккумуляторы NCM, что приводит к сокращению запаса хода примерно на 20−30%.
Nissan разрабатывает LFP-аккумуляторы в своем научно-исследовательском центре в японском городе Ацуги. Японская компания также рассматривает возможность производства таких батарей на других предприятиях.
Как известно, Nissan взял курс на электрификацию модельного ряда. К 2030 году компания намерена выпустить 27 электрифицированных автомобилей, включая полностью электрические модели.
По материалам:
Ampercar
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