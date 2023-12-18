Nissan будет продавать авто китайского производства во всем мире — Finance.ua

Nissan будет продавать авто китайского производства во всем мире
Японская компания Nissan Motor будет экспортировать автомобили, разработанные и изготовленные в Китае, на мировые рынки.
Об этом заявил вице-президент фирмы Масаши Мацуяма, передает Reuters.
Он отметил, что рассматривается возможность продавать существующие машины с двигателем внутреннего сгорания и будущие полностью электрические и гибридные автомобили во всем мире.
Как пишет Reuters, таким образом Nissan присоединяется к компаниям Tesla, BMW и Ford, которые расширяют свой экспорт автомобилей, изготовленных в Китае. Они делают это, чтобы снизить производственные затраты и увеличить использование мощностей своих заводов.
За первые 10 месяцев текущего года на Китай пришлось чуть более пятой части мировых продаж Nissan, что на треть меньше аналогичного периода прошлого года.
В настоящее время японские автопроизводители сталкиваются с серьезной проблемой продаж в Китае из-за популярности отечественных брендов и жесткой ценовой конкуренции на фоне быстрого перехода на электромобили.
В следующем году Nissan планирует создать совместный исследовательский центр с ведущим китайским университетом Цинхуа. Центр будет заниматься изучением и разработкой электромобилей, включая зарядную инфраструктуру и переработку аккумуляторов.
Такие шаги Nissan объявляются на фоне масштабных планов компании по Европе, где к 2030 году фирма планирует предлагать только полностью электрические автомобили.
К концу десятилетия он планирует выпустить 19 новых моделей электрокаров. Таким образом, Nissan пытается быстрее освоить сегмент, где доминируют новички, такие как Tesla.
Несколько недель назад стало известно, что фирма инвестирует 1,4 млрд долларов в производство электрических версий двух популярных кроссоверов на своем заводе в Великобритании.
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