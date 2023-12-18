Nissan будет продавать авто китайского производства во всем мире — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Nissan будет продавать авто китайского производства во всем мире

Фондовый рынок
39
Nissan будет продавать авто китайского производства во всем мире
Nissan будет продавать авто китайского производства во всем мире
Японская компания Nissan Motor будет экспортировать автомобили, разработанные и изготовленные в Китае, на мировые рынки.
Об этом заявил вице-президент фирмы Масаши Мацуяма, передает Reuters.
Читайте также
Он отметил, что рассматривается возможность продавать существующие машины с двигателем внутреннего сгорания и будущие полностью электрические и гибридные автомобили во всем мире.
Как пишет Reuters, таким образом Nissan присоединяется к компаниям Tesla, BMW и Ford, которые расширяют свой экспорт автомобилей, изготовленных в Китае. Они делают это, чтобы снизить производственные затраты и увеличить использование мощностей своих заводов.
За первые 10 месяцев текущего года на Китай пришлось чуть более пятой части мировых продаж Nissan, что на треть меньше аналогичного периода прошлого года.
Читайте также
В настоящее время японские автопроизводители сталкиваются с серьезной проблемой продаж в Китае из-за популярности отечественных брендов и жесткой ценовой конкуренции на фоне быстрого перехода на электромобили.
В следующем году Nissan планирует создать совместный исследовательский центр с ведущим китайским университетом Цинхуа. Центр будет заниматься изучением и разработкой электромобилей, включая зарядную инфраструктуру и переработку аккумуляторов.
Читайте также
Такие шаги Nissan объявляются на фоне масштабных планов компании по Европе, где к 2030 году фирма планирует предлагать только полностью электрические автомобили.
К концу десятилетия он планирует выпустить 19 новых моделей электрокаров. Таким образом, Nissan пытается быстрее освоить сегмент, где доминируют новички, такие как Tesla.
Несколько недель назад стало известно, что фирма инвестирует 1,4 млрд долларов в производство электрических версий двух популярных кроссоверов на своем заводе в Великобритании.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.