Компания Nissan анонсировала Juke и Qashqai следующего поколения — Finance.ua
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Компания Nissan анонсировала Juke и Qashqai следующего поколения

Фондовый рынок
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Компания Nissan анонсировала Juke и Qashqai следующего поколения
Компания Nissan анонсировала Juke и Qashqai следующего поколения
Nissan подтвердил, что будет производить будущие полностью электрические версии своих кроссоверов Juke и Qashqai вместе с Leaf следующего поколения на своем заводе в Сандерленде, Великобритания, и заявил, что новые электромобили будут вдохновлены серией концептов Hyper, недавно представленных в Японии.
Японский автопроизводитель объявил, что инвестирует в общей сложности до 3,75 миллиарда долларов в производство трех электромобилей, строительство трех гигафабрик по производству аккумуляторов с партнером Envision AESC и соответствующую инфраструктуру на своем заводе в Сандерленде, Великобритания. После строительства центр Nissan EV36Zero в Сандерленде будет производить три электромобиля и аккумуляторные элементы для них на трех гигафабриках.
Из общего объема инвестиций до 1,41 миллиарда долларов будет выделено на исследования, разработки и производство электрических Juke и Qashqai. В эту сумму входят усовершенствование оборудования и производственных процессов, обучение персонажа и оснащение поставщиков.
Концепт-кар Nissan Hyper Urban повлияет на дизайн грядущего Qashqai EV, а Hyper Punk определит форму Juke EV. Стоит отметить, что удивительный дизайн Juke критиковали многие СМИ и рядовые пользователи. Ранее было объявлено, что концепт-кар Chill-Out 2021 года станет источником вдохновения для следующего Leaf.
Автопроизводитель заявил, что позже предоставит дополнительную информацию о трех будущих электромобилях, включая названия, характеристики и даты запуска.
По материалам:
Ampercar
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