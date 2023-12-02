Компания Nissan анонсировала Juke и Qashqai следующего поколения — Finance.ua

Компания Nissan анонсировала Juke и Qashqai следующего поколения Сегодня 04:52 — Фондовый рынок

Компания Nissan анонсировала Juke и Qashqai следующего поколения

Nissan подтвердил, что будет производить будущие полностью электрические версии своих кроссоверов Juke и Qashqai вместе с Leaf следующего поколения на своем заводе в Сандерленде, Великобритания, и заявил, что новые электромобили будут вдохновлены серией концептов Hyper, недавно представленных в Японии.

Японский автопроизводитель объявил, что инвестирует в общей сложности до 3,75 миллиарда долларов в производство трех электромобилей, строительство трех гигафабрик по производству аккумуляторов с партнером Envision AESC и соответствующую инфраструктуру на своем заводе в Сандерленде, Великобритания. После строительства центр Nissan EV36Zero в Сандерленде будет производить три электромобиля и аккумуляторные элементы для них на трех гигафабриках.

Из общего объема инвестиций до 1,41 миллиарда долларов будет выделено на исследования, разработки и производство электрических Juke и Qashqai. В эту сумму входят усовершенствование оборудования и производственных процессов, обучение персонажа и оснащение поставщиков.

Концепт-кар Nissan Hyper Urban повлияет на дизайн грядущего Qashqai EV, а Hyper Punk определит форму Juke EV. Стоит отметить, что удивительный дизайн Juke критиковали многие СМИ и рядовые пользователи. Ранее было объявлено, что концепт-кар Chill-Out 2021 года станет источником вдохновения для следующего Leaf.

Автопроизводитель заявил, что позже предоставит дополнительную информацию о трех будущих электромобилях, включая названия, характеристики и даты запуска.

Ampercar По материалам:

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