Renault продаст часть акций Nissan стоимостью €765 млн — Finance.ua

Renault продаст часть акций Nissan стоимостью €765 млн Сегодня 01:39 — Фондовый рынок

Renault продаст часть акций Nissan стоимостью €765 млн

Renault SA продает около 5% своей доли в партнерской компании Nissan Motor, избавляясь от акций в рамках выкупа акций японским автопроизводителем.

Об этом пишет Bloomberg.

Этот шаг следует за завершением в прошлом месяце плана Renault по уменьшению своей доли в Nissan. Продажа пакета акций оценивается примерно в 765 млн евро, но приведет к потере капитала в размере 1,5 млрд евро, пишет издание.

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В конце концов оба автопроизводителя стремятся выровнять свои перекрестные доли на уровне 15%, ослабив связи, которые держали их вместе в автомобильном альянсе в течение двух десятилетий. Партнерство между Nissan и Renault было нарушено в 2018 году арестом Карлоса Гона, главы обеих компаний. С тех пор они отдалились друг от друга и теперь идут разными путями.

Учитывая, что акции Nissan торгуются ниже рекомендованного Токийской фондовой биржей соотношения цены к стоимости акций выше 1, выкуп акций «поможет улучшить ситуацию», считает аналитик Bloomberg Intelligence Тацуо Йошида (Tatsuo Yoshida).

Деньги поддержат усилия генерального директора Луки де Мео, стремящегося отделить Ampere, подразделение Renault, занимающееся разработкой электромобилей и программного обеспечения, и вывести его на биржу как отдельную публичную компанию уже в апреле или мае. Nissan также согласился инвестировать в Ampere.

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В начале ноября Renault передала свои 28,4% акций Nissan в трастовый фонд, чтобы проложить путь к сокращению своей доли. Несмотря на это, все еще останутся обязательства по блокированию и простою. В прошлом месяце де Мео заявил, что Renault начнет разгружать свою долю «очень скоро» в начале 2024 года, поэтому объявление во вторник было сделано несколько раньше, чем ожидалось.

Для Nissan выкуп полностью соответствует стоимости денежных средств и их эквивалентов, которая к концу сентября составляла 1,6 трлн иен ($11 млрд). Nissan заявил, что аннулирует все приобретенные акции.

«Это хорошая новость для акций, что Nissan аннулирует эквивалент 5% своих находящихся в обращении акций», — сказал Йошида.

Японский автопроизводитель заплатит 568,5 иен за каждую акцию — это цена на момент закрытия торгов в Токио во вторник. Хотя акции Nissan выросли на 36% в текущем году, они стоят примерно половину своей стоимости с начала 2017 года.

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