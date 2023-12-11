Nissan представил доступного конкурента Toyota Yaris (фото) — Finance.ua

Nissan представил доступного конкурента Toyota Yaris (фото) Сегодня 22:00 — Фондовый рынок

Nissan представил доступного конкурента Toyota Yaris (фото)

В Японии представили новый Nissan Note. Компактная модель В-класса прошла модернизацию и с января 2024 года поступит в продажу на родине по цене от 2,3 миллиона иен ($15 700). Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Nissan.

Nissan Note 2024 узнается, прежде всего, по измененной V-образной решетке радиатора в стиле нового Pathfinder. Кроме того, заменены бамперы и установлены колесные диски оригинального дизайна.

В салоне Nissan Note 2024 улучшена отделка. Все версии модели оснащены виртуальным щитком приборов, тачскрином мультимедиа, климат-контролем, системами автоматического торможения и контролем дорожной разметки. Базовую комплектацию пополнил бесключевой доступ.

Особенность Nissan Note — вращающееся кресло переднего пассажира. Оно призвано облегчить посадку и высадку в хэтчбек.

В полноприводной версии Nissan Note 2024 на задней оси установлен еще один электромотор мощностью 67 л. с. Суммарная отдача силовой установки — 136 сил.

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Фокус По материалам:

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