Nissan может возродить легендарную модель Primera — Finance.ua

Nissan может возродить легендарную модель Primera 22.03.2025, 01:02 — Технологии&Авто

Nissan может возродить легендарную модель Primera

Компания Nissan зарегистрировала заявку на торговую марку, указывающую на то, что название Primera может быть возрождено.

Как отмечает Carscoops, недавняя заявка на торговую марку в Юго-Восточной Азии свидетельствует о том, что бренд может использовать старый трюк — вернуть давно забытую модель.

Имя Primera неожиданно снова появилось в новых заявках на торговые марки на многих рынках, включая Малайзию.

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Вполне возможно, что таким образом Nissan стремится оградить свои права на старое название, однако инсайдеры предполагают, что компания намерена возродить модель.

История Primera

Nissan Primera дебютировала в 1990 году как среднеразмерный автомобиль Nissan для Японии и Европы. В 1996 году появилось второе поколение модели, а в 2001 году — третье.

Последняя версия привлекла внимание фанатов своим причудливым дизайном и «футуристичным» интерьером. Она находилась на конвейере до 2007 года, после чего производство Primera прекратили.

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В течение трех поколений Primera предлагалась в разных вариантах кузова, включая четырехдверный седан, пятидверный лифтбек и универсал. В марте 2024 года компания обещала представить не менее 30 моделей к 2026 году: 14 автомобилей с ДВС и 16 электромобилей.

Однако через несколько месяцев было заявлено, что некоторые из этих моделей могут быть отложены. Из этих 30 моделей шесть предназначены для Европы, а пять для Японии.

Каким будет преемник Primera

Следовательно, если Nissan всерьез рассматривает возможность возродить Primera, он мог бы подойти к одной из этих категорий.

Самый вероятный вариант — возможное появление полностью электрической версии Primera, конкурирующей с такими моделями, как Tesla Model 3, Mazda 6e или Volkswagen ID.7.

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Кроме того, компания могла бы снизить затраты на разработку, используя платформу от китайского Dongfeng-Nissan N7.

Подобную стратегию использовала Mazda с Mazda 6e, которая базируется на седане Deepal SL03 от Changan. Электрическая Mazda 6e выйдет на рынок Европы позже в этом году.

Телеканал 24 По материалам:

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