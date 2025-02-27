Fitch снизило рейтинг Nissan до «мусорного» уровня — Finance.ua
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Fitch снизило рейтинг Nissan до «мусорного» уровня

Фондовый рынок
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Международное агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) японского автопроизводителя Nissan Motor Co. до «BB+» с «BBB-» с «негативным» прогнозом.
Теперь рейтинг компании находится в неинвестиционной, или «мусорной» категории.
«Снижение отражает устойчиво низкую рентабельность компании, которая восстанавливается медленнее наших ожиданий», — отмечается в пресс-релизе агентства.
Эксперты Fitch прогнозируют, что показатели EBIT в автомобильном подразделении и свободном денежном потоке останутся отрицательными до конца финансового года, который завершится в марте 2026 года. В то же время, сильная ликвидность и балансовая ведомость компании являются защитой от оттока капитала в краткосрочной перспективе.
«Негативный» прогноз отражает неопределенность реализации плана реструктуризации Nissan.
«Мы ожидаем разумного сокращения расходов в рамках плана, однако выручка и расходы, вероятно, подвергнутся влиянию американских пошлин, слабых продаж автомобилей в США и Юго-Восточной Азии», — говорится в пресс-релизе.
Аналитики Fitch допускают возможность негативных рейтинговых действий в отношении компании в случае отсутствия прогресса в реализации этого плана.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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