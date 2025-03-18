Nissan впервые испытал беспилотные авто на городских улицах — Finance.ua

Nissan впервые испытал беспилотные авто на городских улицах
Один из крупнейших мировых автопроизводителей Nissan Motor впервые испытал свои беспилотные транспортные средства в обычном городском трафике на улицах японского города Йокогама, где расположен головной офис компании.
Об этом сообщает Kyodo News.
К тестированию привлекались несколько модифицированных минивэнов Nissan Serena, которые с представителями прессы на задних сиденьях проехали 4 километра по улицам города от штаб-квартиры Nissan до соседнего района развлечений на набережной и в обратном направлении.
Транспортные средства двигались по перекресткам, ждали на пешеходных переходах, пока пройдут люди, и маневрировали вокруг припаркованных на улице автомобилей, соблюдая установленное для движения в городе ограничение скорости 40 км/ч.
Чтобы обеспечить точные считывания окружающей среды, каждый автомобиль оборудован 29 камерами, а для безопасности в их салонах находились сотрудники компании, готовые в случае непредвиденной ситуации нажать кнопку аварийной остановки.
Автономность транспортного средства оценивалась по шестиуровневой шкале от 0, что означает отсутствие автономии, до 5 — полностью автономное вождение. Протестированные минивэны Nissan соответствуют уровню 2, или частичной автоматизации, при которой транспортное средство может самостоятельно управлять и ускоряться, но вмешательство человека в управление им все еще возможно.
Полученные в ходе последних испытаний данные будут проанализированы специалистами Nissan и учтены во время следующих подобных тестов на улицах города, которые планируются в Йокогаме в сентябре и октябре, а через два года, в 2027-м, в трех-четырех других городах страны.
Компания также планирует к 2027 году разработать беспилотные транспортные средства 4 уровня автоматизации, при котором они будут способны выполнять практически все задачи, связанные с поездками по городу.
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