Nissan впервые испытал беспилотные авто на городских улицах — Finance.ua

Nissan впервые испытал беспилотные авто на городских улицах 18.03.2025, 00:27 — Технологии&Авто

Nissan впервые испытал беспилотные авто на городских улицах

Один из крупнейших мировых автопроизводителей Nissan Motor впервые испытал свои беспилотные транспортные средства в обычном городском трафике на улицах японского города Йокогама, где расположен головной офис компании.

Об этом сообщает Kyodo News

К тестированию привлекались несколько модифицированных минивэнов Nissan Serena, которые с представителями прессы на задних сиденьях проехали 4 километра по улицам города от штаб-квартиры Nissan до соседнего района развлечений на набережной и в обратном направлении.

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Транспортные средства двигались по перекресткам, ждали на пешеходных переходах, пока пройдут люди, и маневрировали вокруг припаркованных на улице автомобилей, соблюдая установленное для движения в городе ограничение скорости 40 км/ч.

Чтобы обеспечить точные считывания окружающей среды, каждый автомобиль оборудован 29 камерами, а для безопасности в их салонах находились сотрудники компании, готовые в случае непредвиденной ситуации нажать кнопку аварийной остановки.

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Автономность транспортного средства оценивалась по шестиуровневой шкале от 0, что означает отсутствие автономии, до 5 — полностью автономное вождение. Протестированные минивэны Nissan соответствуют уровню 2, или частичной автоматизации, при которой транспортное средство может самостоятельно управлять и ускоряться, но вмешательство человека в управление им все еще возможно.

Полученные в ходе последних испытаний данные будут проанализированы специалистами Nissan и учтены во время следующих подобных тестов на улицах города, которые планируются в Йокогаме в сентябре и октябре, а через два года, в 2027-м, в трех-четырех других городах страны.

Компания также планирует к 2027 году разработать беспилотные транспортные средства 4 уровня автоматизации, при котором они будут способны выполнять практически все задачи, связанные с поездками по городу.

Укрінформ По материалам:

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