Nissan снимает с производства легендарный суперкар GT-R — Finance.ua

Nissan снимает с производства легендарный суперкар GT-R 06.03.2025, 01:28 — Технологии&Авто

Nissan снимает с производства легендарный суперкар GT-R

Японский автопроизводитель отправляет в отставку культовое купе GT-R, выпускаемое с 2007 года. Последним рынком для Nissan GT-R стала Япония: заказы на суперкар на внутреннем рынке принимали до 28 февраля, а теперь фабрика обработает заявки и выпустит должное количество автомобилей.

Об этом сообщает Carscoops

«Прощальные» спецверсии представили еще в прошлом году. Стоит признать, что Nissan GT-R давно устарел: в Австралию и Новую Зеландию суперкары перестали поставлять в октябре 2021 года, в Европу и Британию — в марте 2022 года.

В обоих случаях преждевременная отставка стала следствием несоответствия нормативным требованиям по экологии, безопасности или шуму.

Производство версий для США завершили прошлой осенью, причем на исходе жизненного цикла были доступны только спецверсии T-Spec Takumi и Skyline. С 2007 года Nissan GT-R пережил три рестайлинга в 2010, 2016 и 2023 годах. Однако техника была неизменной все эти годы: с бензиновым мотором объемом 3,8 литра сочетался 6-ступенчатый преселективный «робот» и система полного привода. Мощность суперкара выросла с 480 до 608 лошадиных сил, а с тюнингом японские купе без проблем развивали более 1000 лошадиных сил.

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Финансовое состояние Nissan оставляет желать лучшего, поэтому будущее GT-R туманное. По неофициальным данным, суперкару предстоит электрификация и перевод на твердотельные батареи, но вице-президент марки признает, что пока что необходимых технологий для реализации плана нет.

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