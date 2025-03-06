Nissan снимает с производства легендарный суперкар GT-R — Finance.ua
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Nissan снимает с производства легендарный суперкар GT-R

Технологии&Авто
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Nissan снимает с производства легендарный суперкар GT-R
Nissan снимает с производства легендарный суперкар GT-R
Японский автопроизводитель отправляет в отставку культовое купе GT-R, выпускаемое с 2007 года. Последним рынком для Nissan GT-R стала Япония: заказы на суперкар на внутреннем рынке принимали до 28 февраля, а теперь фабрика обработает заявки и выпустит должное количество автомобилей.
Об этом сообщает Carscoops.
«Прощальные» спецверсии представили еще в прошлом году. Стоит признать, что Nissan GT-R давно устарел: в Австралию и Новую Зеландию суперкары перестали поставлять в октябре 2021 года, в Европу и Британию — в марте 2022 года.
В обоих случаях преждевременная отставка стала следствием несоответствия нормативным требованиям по экологии, безопасности или шуму.
Производство версий для США завершили прошлой осенью, причем на исходе жизненного цикла были доступны только спецверсии T-Spec Takumi и Skyline. С 2007 года Nissan GT-R пережил три рестайлинга в 2010, 2016 и 2023 годах. Однако техника была неизменной все эти годы: с бензиновым мотором объемом 3,8 литра сочетался 6-ступенчатый преселективный «робот» и система полного привода. Мощность суперкара выросла с 480 до 608 лошадиных сил, а с тюнингом японские купе без проблем развивали более 1000 лошадиных сил.
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Финансовое состояние Nissan оставляет желать лучшего, поэтому будущее GT-R туманное. По неофициальным данным, суперкару предстоит электрификация и перевод на твердотельные батареи, но вице-президент марки признает, что пока что необходимых технологий для реализации плана нет.
По материалам:
РБК-Україна
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