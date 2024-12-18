Nissan и Honda могут объединиться: акции Nissan взлетели почти на 24% — Finance.ua

Nissan и Honda могут объединиться: акции Nissan взлетели почти на 24% Сегодня 19:30 — Фондовый рынок

Nissan и Honda могут объединиться: акции Nissan взлетели почти на 24%

Акции Nissan Motor выросли после того, как в СМИ появилась информация о слиянии японской компании с Honda Motor, для формирования компании, которая будет больше и сможет конкурировать с более крупными конкурентами и инвестировать больше в растущий рынок электромобилей, пишет CNBC.

Акции Nissan подорожали на 23,7%, а в Honda упали на 3%.

По информации, Honda и Nissan рассматривают возможность создания холдинговой компании и вскоре подпишут меморандум о взаимопонимании. Также со временем они планируют присоединить компанию Mitsubishi Motors, в которой Nissan является главным акционером по 24% акций холдинговой компании, согласно сообщениям.

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По словам глобального лидера по мобильным технологиям исследовательской фирмы Frost & Sullivan Вивек Вайдья, причиной слияния стали неудовлетворительные финансовые показатели Nissan.

Например, в ноябре компания Nissan опубликовала неутешительные результаты за второй квартал, который закончился в сентябре, и сократила доходы за весь год и прогноз операций.

Автопроизводитель также объявил о планах сократить 9000 рабочих мест и сократить глобальные производственные мощности на пятую часть на фоне жесткой конкуренции на основных рынках.

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Джо Маккейб, президент и генеральный директор AutoForecast Solutions, отметил, что Nissan нуждается в «оживлении» после отношений с Renault.

«Они [Nissan] действительно не занимали лидерскую позицию ни в одном из сегментов, в которых они соревновались», — сказал он.

В своем заявлении компания Nissan отметила, что сообщение СМИ о рассмотрении компанией возможной бизнес-интеграции с Honda не основывается на объявлениях компании. Nissan заявил, что рассматривает разные возможности для будущего сотрудничества с Honda и Mitsubishi Motors, но никаких решений не принято.

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Эксперт Вивек Вайдья указал, что поскольку автопроизводители инвестируют как в транспортные средства с двигателем, так и в электромобили с аккумуляторным питанием, слияние между Honda, вторым по величине автомобилестроителем Японии, и Nissan, номером три, уменьшит инновационные риски.

По данным Nikkei, объединенное предприятие Nissan-Honda-Mitsubishi означало бы ежегодную продажу более 8 миллионов автомобилей. Это поставило бы компанию в число крупнейших в мире автопроизводителей, но все равно уступало японскому автопроизводителю Toyota Motor, а также немецкому автопроизводителю Volkswagen.

Такое объединение стало бы самым большим слиянием в автомобильной промышленности с тех пор, когда Fiat Chrysler объединился с французским PSA Groupe, чтобы создать Stellantis, в январе 2021 года.

УНН По материалам:

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