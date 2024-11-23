Honda представила нового конкурента BMW X1 и Lexus NX (фото) — Finance.ua

Honda представила нового конкурента BMW X1 и Lexus NX (фото)
В США дебютировала новая Acura ADX. Компактный кроссовер от премиального бренда Honda поступит в продажу в начале 2025 года по цене примерно от 35 тыс. долларов.
Об автомобиле рассказали на сайте Acura.
Кроссовер Acura ADX бросит вызов Audi Q3, BMW X1 и Lexus NX. Это премиальный аналог Honda ZR-V, так как использует ее платформу. Впрочем, новая модель несколько больше по размерам.
Дизайн авто выдержан в традиционном стиле Acura — с широкими пятиконечными решетками радиатора и тоненькими фарами. У него длинный капот и высокая оконная линия. Стандартная модель получила 18-дюймовые диски, а вариант A-Spec — 19-дюймовые.
В салоне Acura ADX немало деталей, знакомых по Honda ZR-V: у нее позаимствовали руль, рычаг КПП и ряд переключателей.
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Кроссовер получил цифровой щиток приборов и 9-дюймовый тачскрин.
Базовая комплектация Acura ADX включает в себя двухзонный климат-контроль, подогрев сидений, камеру и беспроводную зарядку смартфона, а также набор систем безопасности AcuraWatch.
Топовый вариант A-Spec Advance добавляет люк, кожаный салон, электропривод и вентиляцию сидений, подогрев руля, камеры кругового обзора и мощную акустику Bang&Olufsen с 15 динамиками.
Объем багажника со сложенными задними сиденьями составляет 1560 л.
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