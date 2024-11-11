Японская Nissan увольняет 9000 работников — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Японская Nissan увольняет 9000 работников

Фондовый рынок
48
Японская Nissan увольняет 9000 работников
Японская Nissan увольняет 9000 работников
Японская компания Nissan Motor заявила, что сократит 9000 или более 6% рабочих мест.
Об этом компания сообщила 7 ноября.
В ответ на падение уровня продаж Nissan планирует сократить производственные мощности на 20%, снизить сроки разработки автомобилей до 30 месяцев и углубить сотрудничество со своими партнерами, включая Renault Group и Mitsubishi Motors.
Читайте также
Ранее сообщалось, что немецкий автопроизводитель Volkswagen планирует закрыть по меньшей мере три завода в Германии и сократить десятки тысяч рабочих мест. В сентябре VW отменил схему гарантирования занятости, действовавшую более 30 лет. Сокращения станут возможны с середины 2025 года.
Третий по величине автопроизводитель в Японии снизил прогноз своей годовой операционной прибыли на 70% до 150 млрд иен ($975 млн), что стало вторым пересмотром прогноза в сторону снижения после снижения на 17% в начале этого года.
По материалам:
ua.news
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.