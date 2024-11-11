Японская Nissan увольняет 9000 работников — Finance.ua

Японская Nissan увольняет 9000 работников Сегодня 00:38 — Фондовый рынок

Японская Nissan увольняет 9000 работников

Японская компания Nissan Motor заявила, что сократит 9000 или более 6% рабочих мест.

Об этом компания сообщила 7 ноября.

В ответ на падение уровня продаж Nissan планирует сократить производственные мощности на 20%, снизить сроки разработки автомобилей до 30 месяцев и углубить сотрудничество со своими партнерами, включая Renault Group и Mitsubishi Motors.

Читайте также Audi стремится к сокращению рабочих мест из-за падения прибыли

Ранее сообщалось, что немецкий автопроизводитель Volkswagen планирует закрыть по меньшей мере три завода в Германии и сократить десятки тысяч рабочих мест. В сентябре VW отменил схему гарантирования занятости, действовавшую более 30 лет. Сокращения станут возможны с середины 2025 года.

Третий по величине автопроизводитель в Японии снизил прогноз своей годовой операционной прибыли на 70% до 150 млрд иен ($975 млн), что стало вторым пересмотром прогноза в сторону снижения после снижения на 17% в начале этого года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.