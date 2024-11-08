Audi стремится к сокращению рабочих мест из-за падения прибыли — Finance.ua

Audi стремится к сокращению рабочих мест из-за падения прибыли
Операционная прибыль автопроизводителя Audi недавно упала более чем на 90%.
Об этом сообщает Spiegel.
Audi подтвердила, что правление ведет переговоры с профсоюзным советом по сокращению работников на так называемых непрямых рабочих местах внутри компании, — например, в сфере развития, где, согласно отчету, может быть сокращено более 2000 рабочих мест.
Целью в непрямой области является сокращение примерно на 15 процентов. Согласно данным в Германии, это составит около 4500 рабочих мест.
Audi сообщила о резком снижении прибыли. Речь идет о падении на 91 процент или до 106 миллионов евро в третьем квартале.
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