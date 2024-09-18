Audi показала самый мощный серийный автомобиль бренда (фото) — Finance.ua

Audi показала самый мощный серийный автомобиль бренда (фото) Сегодня 03:03 — Технологии&Авто

Audi дебютирует со своей первой полностью электрической моделью RS performance, ставшей флагманом по мощности, управляемости и динамике.

Четырехдверное купе демонстрирует технический опыт и пристрастие Audi к деталям. Мощный, спортивный и уверенный он отражает высокие стандарты бренда по разработке и производству автомобилей.

В дополнение к синхронному двигателю с постоянными магнитами (PSM) на передней оси с усиленным приводным валом и мощностью 252 кВт (342 л.с.), электрический Gran Turismo оснащен новым мотором PSM на задней оси с мощностью 415 кВт. (564 PS). Повышенная плотность меди специальной булавочной обмотки в статоре электродвигателей максимизирует проводимость тока. Кроме того, ротор в электродвигателе сзади более компактный и более легкий. В общей сложности Audi снизила вес электромотора на задней оси на десять килограммов. Более того, оба электродвигателя имеют запас мощности для динамических ситуаций вождения. Launch Control может кратковременно использовать ресурсы аккумулятора высокого напряжения и электродвигателей для достижения мощности до 680 кВт/925 л.с.

Кроме того, передняя ось оснащена модифицированной силовой электроникой с переработанным импульсным инвертором, что обеспечивает более высокие токи разряда до 600 ампер — на 300 ампер больше, чем в других вариантах, Audi S e-tron GT и Audi RS e-tron GT. Задняя ось также работает на 600 ампер. Audi увеличила рекуперацию торможения до 400 кВт.

Максимальное торможение составляет 4,5 м/с. До этого значения автомобиль полагается исключительно на рекуперацию. Рекуперация на выбеге была увеличена до 0,6 м/с 2 и 1,3 м/с (ранее 0,3 и 0,6).

Максимальная мощность зарядки увеличена на 50 кВт до 320 кВт. Это позволяет аккумулятору HV автомобиля заряжаться от 10 до 80 процентов всего за 18 минут на зарядной станции высокой мощности (HPC) при идеальных условиях.

В RS e-tron GT performance 2 клиент может управлять звуком автомобиля — от тихого электропривода до прогрессивного звука. Спортивный, объемный и высококачественный звук e-tron Sport стандартный. Как слышимое выражение прогрессивного характера Gran Turismo звук в салоне был улучшен — он стал детально гармонизирован, особенно в диапазоне скорости холостого хода от 70 до 90 км/ч. Два блока управления и усилители в багажнике генерируют отдельные внешние и внутренние звуки, излучаемые через два динамика, один снаружи и один внутри автомобиля.

Цифровой звук основан на таких данных, как скорость электродвигателей, положение педали акселератора, скорость автомобиля и другие параметры. Результатом является синтетический звук из 32 отдельных источников — от различных реальных записей до отредактированного аудио на синтезаторе — который поддерживает работу системы привода аутентичным и очень тонким способом.

Новый RS e-tron GT performance производится на заводе Audi Sport GmbH в Некарзульме, он доступен для заказа в Европе уже сейчас, цены начинаются от 160 500 евро.

Телеканал 24 По материалам:

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