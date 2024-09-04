Audi показала новый Q5 2025: как изменился премиальный кроссовер (фото) — Finance.ua
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Audi показала новый Q5 2025: как изменился премиальный кроссовер (фото)

Технологии&Авто
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Audi показала новый Q5 2025: как изменился премиальный кроссовер (фото)
Audi показала новый Q5 2025: как изменился премиальный кроссовер (фото)
В Германии представили новый Audi Q5 третьего поколения. Премиальный кроссовер поступит в продажу в ЕС уже в этом месяце по цене от 52 300 евро. Его подробности раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Дизайн Audi Q5 2025

Кроссовер Audi Q5 выполнен в новом фирменном стиле и напоминает новые Audi A5 и Q6 e-tron. Линии кузова стали более плавными, решетка радиатора — более широкой, а фары — более тонкими. Кстати, передняя оптика может быть матричной, а задняя — получила органические диоды (OLED). Интересно, что специальный фонарь в спойлере может проецировать изображение.
Audi показала новый Q5 2025: как изменился премиальный кроссовер (фото)
В основе Audi Q5 2025 года лежит современная платформа РРС. Кроссовер несколько больше предшественника.

Салон и комплектация Audi Q5 2025

Интерьер Audi Q5 2025 сохраняет знакомую компоновку и стал более современным. На передней панели установили три дисплея: виртуальный приборный щиток, 14,5-дюймовый тачскрин мультимедийной системы (она создана на базе Android), а также отдельный 10,9-дюймовый экран для переднего пассажира.
Audi показала новый Q5 2025: как изменился премиальный кроссовер (фото)
Кроме того, доступна проекция на лобовое стекло. Вместо рычага КПП установлены кнопки. Кресла второго ряда имеют горизонтальную регулировку и изменяемый угол наклона спинки.

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Базовая комплектация Audi Q5 2025 расширена и теперь включает в себя парктроник, круиз-контроль с ограничителем скорости, системы распознавания знаков и контроля усталости водителя. Среди опций есть 685-ваттная акустика Bang&Olufsen.
Audi показала новый Q5 2025: как изменился премиальный кроссовер (фото)

Новый Audi Q5, характеристики

Все Audi Q5 2025 года получили 48-вольтную «мягкую» гибридную установку. Со старта стандартную модель предлагают с бензиновыми турбомоторами объемом 2,0 л (204 и 272 л. с.) и 2,0-литровым 204-сильным турбодизелем. В последнем случае средний расход топлива составляет 6,6 л/100 км.
Audi показала новый Q5 2025: как изменился премиальный кроссовер (фото)
Отдельного упоминания заслуживает заряженный кроссовер Audi SQ5 с 3,0-литровым V6 твин-турбо на 367 л. с. Он стоит от 82 900 евро.
Автомобили предлагают с передним или полным приводом. Его оснастили адаптивными амортизаторами и пневмоподвеской.

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По материалам:
Фокус
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