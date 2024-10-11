Nissan отзывает более 23 000 Leaf из-за риска возгорания — Finance.ua

Nissan отзывает более 23 000 Leaf из-за риска возгорания Сегодня 03:00 — Технологии&Авто

Nissan отзывает более 23 000 Leaf из-за риска возгорания

Более 23 000 электромобилей Nissan Leaf отозваны в США из-за серьезной проблемы, которая может привести к возгоранию во время быстрой зарядки. Владельцам автомобилей настоятельно рекомендуется серьезно воспринимать этот отзыв для своей безопасности.

Проблема касается аккумуляторных батарей некоторых моделей Leaf 2019−2020 годов, у которых обнаружены чрезмерные литиевые отложения. Это может повысить электрическое сопротивление и привести к нестабильному уровню заряда. При быстрой зарядке на уровне 3 повышенное электрическое сопротивление может вызвать нагрев батареи, что значительно увеличивает риск возгорания.

Nissan отмечает, что владельцы автомобилей могут заметить дым, необычные звуки или тепловой запах во время зарядки. В сообщении Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA) не указано, произошли ли случаи возгорания автомобилей из-за этой неисправности.

Отзыв охватывает 23 887 автомобилей Leaf, изготовленных с разъемом быстрой зарядки CHAdeMO уровня 3 между 29 августа 2018 года и 3 ноября 2020 года на заводе Nissan в Смирне. Это касается моделей с аккумуляторами емкостью 60 кВт-ч и 40 кВт-ч.

Владельцы отозванных автомобилей в скором времени получат письма с указаниями избегать быстрой зарядки до решения проблемы. Nissan разрабатывает обновление программного обеспечения, которое ожидается в ноябре. После выпуска дилеры смогут обновить программное обеспечение автомобилей для устранения дефекта.

Хотя Nissan продолжает производство Leaf второго поколения, автомобиль постепенно теряет популярность на рынке, насыщенном более современными электромобилями. Компания работает над моделью третьего поколения, которая получит новый дизайн и станет кроссовером.

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