Нидерланды предоставляют Украине новый пакет помощи более чем на €200 миллионов — Finance.ua
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Нидерланды предоставляют Украине новый пакет помощи более чем на €200 миллионов

Казна и Политика
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Нидерланды предоставляют Украине новый пакет помощи более чем на €200 миллионов
Нидерланды предоставляют Украине новый пакет помощи более чем на €200 миллионов
Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, находящийся с визитом в Запорожье, в понедельник объявил о предоставлении нового пакета помощи Украине на сумму более 200 миллионов евро.
Об этом министр написал в соцсети Х.
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«Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине не останавливаться на достигнутом. Не только на линии фронта, но и в повседневной жизни людей. Именно поэтому Нидерланды предоставляют новый крупный пакет поддержки на сумму более 200 миллионов евро», — написал Схооф.
Он отметил, что пакет помощи преимущественно направлен на защиту и восстановление энергетической инфраструктуры, а также включает в себя дополнительное финансирование гуманитарной помощи.
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Схооф заверил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку и вовлеченность со стороны Нидерландов.
Премьер-министр Нидерландов также выразил восхищение жителями Запорожья, которые продолжают жить в городе, расположенном всего в нескольких десятках километров от фронта.
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«Мой первый визит в страну в качестве премьер-министра Нидерландов подтвердил мое убеждение в том, что мы должны продолжать поддерживать Украину», — подчеркнул Схооф.
По материалам:
Укрінформ
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