Нидерланды предоставляют Украине новый пакет помощи более чем на €200 миллионов — Finance.ua

Нидерланды предоставляют Украине новый пакет помощи более чем на €200 миллионов Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Нидерланды предоставляют Украине новый пакет помощи более чем на €200 миллионов

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, находящийся с визитом в Запорожье, в понедельник объявил о предоставлении нового пакета помощи Украине на сумму более 200 миллионов евро.

Об этом министр написал в соцсети Х.

Читайте также Германия передала Украине новый пакет помощи

«Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине не останавливаться на достигнутом. Не только на линии фронта, но и в повседневной жизни людей. Именно поэтому Нидерланды предоставляют новый крупный пакет поддержки на сумму более 200 миллионов евро», — написал Схооф.

Он отметил, что пакет помощи преимущественно направлен на защиту и восстановление энергетической инфраструктуры, а также включает в себя дополнительное финансирование гуманитарной помощи.

Читайте также Австралия объявила новый пакет помощи Украине на 31 млн австралийских долларов

Схооф заверил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку и вовлеченность со стороны Нидерландов.

Премьер-министр Нидерландов также выразил восхищение жителями Запорожья, которые продолжают жить в городе, расположенном всего в нескольких десятках километров от фронта.

Читайте также США готовят новый пакет помощи для Украины

«Мой первый визит в страну в качестве премьер-министра Нидерландов подтвердил мое убеждение в том, что мы должны продолжать поддерживать Украину», — подчеркнул Схооф.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.