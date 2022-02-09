День финансов: ежегодная индексация пенсий, зарплаты нардепов, размер пособия на детей

Во вторник, 15 февраля, о выплатах пенсий, пособий и зарплат.
Ежегодная индексация пенсий. Верховная Рада утвердила законопроект №4668 об усовершенствовании пенсионного законодательства. Он предусматривает определение даты ежегодной автоматической индексации пенсий – 1 марта, проведение такого перерасчета пенсионных выплат для разных категорий пенсионеров. Такая индексация с 1 марта 2022 года коснется военных, госслужащих и других категорий пенсионеров на общих условиях.
Размер пособия на детей. В Украине с марта будет увеличен ежемесячный размер пособия на каждого третьего и последующего ребенка для многодетных семей. Размер пособия вырастет на 400 грн, с 1700 до 2100 грн. Выплата будет предоставляться до достижения ребенком шестилетнего возраста. Право на эту выплату имеют все многодетные семьи, имеющие соответствующее удостоверение.
Нардепам вернули ряд надбавок к зарплате. Рада приняла законопроект, согласно которому депутату устанавливается должностной оклад, надбавки и доплаты к должностному окладу в размерах, определенных законодательством. Ранее депутату устанавливался Радой должностной оклад, а надбавки к окладу выплачивались в размере, установленном для членов Кабинета Министров.
Классический «черный лебедь». Глава департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин объяснил, что ухудшение ситуации на финансовом рынке Украины в начале 2022 года невозможно было предсказать. «То, что произошло в январе, это классический „черный лебедь“. Усиление геополитического напряжения очень трудно прогнозировать», — заявил Лупин. Для того чтобы быть готовыми к любому сценарию, НБУ работает над накоплением резервов, над улучшением финансовой стабильности.
Столичное метро будет работать по-новому. В столичном метро с 16 февраля в вечерние и утренние часы вестибюли шести станций будут работать в автоматизированном режиме. Для проезда необходимо будет покупать разовые QR-билеты через терминалы или воспользоваться банковской картой. Каких станций коснутся изменения, рассказываем по ссылке.
Оператор систем накопления электроэнергии. Сегодня Рада внесла в законодательное поле понятие систем накопления энергии и создала предпосылки для внедрения оператора. Закон регулирует деятельность по накоплению энергии и определяет статус систем накопления энергии.
Сколько стоит ипотека. По данным НБУ, банки Украины в декабре 2021 года выдали 1 113 ипотечных кредитов на общую сумму 990 млн грн. Это самый высокий месячный показатель за период опроса банков — с декабря 2018 года. Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в декабре 2021 года составляла 16,1% на первичном рынке и 13,6% – на вторичном. За год ставки снизились на 0,8 п. п. и на 0,4 п. п. соответственно.
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