За год введено в эксплуатацию вдвое меньше многоэтажек

В Украине количество отказов во вводе в эксплуатацию жилых многоэтажек выросло в два раза по сравнению с предыдущим годом. В то же время возвратов документов заказчику без решения о выдаче или отказе стало меньше.

Об этом свидетельствуют данные системы Pro.Monitor.Estate.

Кому отказано в сертификате

В целом в 2021 году сертификатов о вводе в эксплуатацию было выдано больше, чем 2020-м – 924. Из них 512 – по классу СС3, который предусматривает значительные последствия (жилые и общественные здания высотой более 100 м) и 412 – СС2, который предусматривает средние последствия (жилые и общественные здания высотой от 73,5 м до 100 м).

Это связано с отменой обязательной уплаты заказчиками строительства паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта. С 1 января 2021 года паевые взносы отменили, однако те, кто заключил договоры в 2019-2020, были вынуждены их платить, а те, кто не обременил себя обязательствами, дождались начала нового года.

Кроме того, в прошлом году было 675 отказов в выдаче сертификатов. Большинство из них обусловлено значительными нарушениями на строительстве, напрямую влияющими на эксплуатацию зданий.

Причины отказов

Еще одним серьезным нарушением можно считать отсутствие информации о документе, удостоверяющем право собственности или пользования земельным участком. Это означает, что застройщики пытались узаконить здание на земле, к которому не имели никакого отношения (самовольное строительство).

Один сертификат был отменен, однако решение об отмене обжаловано в судебном порядке.

Еще 193 пакета документов вернули заказчику без решения о выдаче или отказе.

Что касается разрешений на строительные работы, то меньше всего их выдали в 2020 году. Кроме того, уже в 2021 году количество отказов в выдаче разрешений на строительство превысило количество выданных – на 3,6%.



Инфографика: Pro.Monitor.Estate