0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 373 0

Рада ввела ежегодную индексацию пенсий 1 марта

Рада ввела ежегодную индексацию пенсий 1 марта

Верховная Рада ввела на законодательном уровне дату ежегодной индексации пенсий в стране – 1 марта.

Соответствующий законопроект № 4668 поддержали сегодня 352 народных депутата.

Что предусматривает документ:

  • определить дату ежегодной индексации пенсий – 1 марта;
  • проводить ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях;
  • назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут связи с изменениями в организации производства и при других условиях;
  • назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелым, редким заболеванием, которым не установлена инвалидность;
  • увеличить возрастной порог определения ребенка лицом с инвалидностью с детства с 16 до 18 лет;
  • установить, что нетрудоспособными членами семьи также считаются муж (жена), отец, мать, если они достигли возраста 65 лет;
  • устранить разницу в размерах надбавок за одинаковую продолжительность более позднего выхода на пенсию, которая сейчас в некоторых случаях отличается в несколько раз в зависимости от времени выхода на пенсию (до или после 2004 года).

Таким образом, ожидается повышение минимального размера госвыплат до 5025 гривен.

В частности, для военнослужащих, госслужащих и ученых, а также увеличение пенсий для лиц с инвалидностью вследствие войны:

  • минимум для I группы – 5 025 грн;
  • II – 4 610 грн;
  • III группы – 4 396 грн.

Напомним, плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года провели для 9,76 млн из 11,1 млн пенсионеров. Однако размер пенсий повышен для 7,91 млн пенсионеров. По данным ПФУ, надбавку до 100 гривен включительно получили 46,3% граждан.

Справка Finance.ua:

  • 1 марта 2022 года для 10,2 млн украинцев пенсии и социальные выплаты возрастут на 14%. Ожидается индексация страховых пенсий и доплаты для различных категорий, не подпадающих под нее;
  • в апреле Минсоцполитики проведет автоматический перерасчет пенсий для неработающих людей, а следующий после марта большой перерасчет пенсий ожидается в октябре;
  • некоторые украинские граждане смогут выйти на пенсию независимо от возраста начиная с 2028 года. Для этого нужно иметь минимум 40 календарных лет страхового стажа.

Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.