Рада ввела ежегодную индексацию пенсий 1 марта

Верховная Рада ввела на законодательном уровне дату ежегодной индексации пенсий в стране – 1 марта.
Соответствующий законопроект № 4668 поддержали сегодня 352 народных депутата.
Что предусматривает документ:
Таким образом, ожидается повышение минимального размера госвыплат до 5025 гривен.
В частности, для военнослужащих, госслужащих и ученых, а также увеличение пенсий для лиц с инвалидностью вследствие войны:
Напомним, плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года провели для 9,76 млн из 11,1 млн пенсионеров. Однако размер пенсий повышен для 7,91 млн пенсионеров. По данным ПФУ, надбавку до 100 гривен включительно получили 46,3% граждан.
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