Рада ввела ежегодную индексацию пенсий 1 марта

Верховная Рада ввела на законодательном уровне дату ежегодной индексации пенсий в стране – 1 марта.

Соответствующий законопроект № 4668 поддержали сегодня 352 народных депутата.

Что предусматривает документ:

определить дату ежегодной индексации пенсий – 1 марта;

проводить ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях;

назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут связи с изменениями в организации производства и при других условиях;

назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелым, редким заболеванием, которым не установлена инвалидность;

увеличить возрастной порог определения ребенка лицом с инвалидностью с детства с 16 до 18 лет;

установить, что нетрудоспособными членами семьи также считаются муж (жена), отец, мать, если они достигли возраста 65 лет;

устранить разницу в размерах надбавок за одинаковую продолжительность более позднего выхода на пенсию, которая сейчас в некоторых случаях отличается в несколько раз в зависимости от времени выхода на пенсию (до или после 2004 года).

Таким образом, ожидается повышение минимального размера госвыплат до 5025 гривен.

В частности, для военнослужащих, госслужащих и ученых, а также увеличение пенсий для лиц с инвалидностью вследствие войны:

минимум для I группы – 5 025 грн;

II – 4 610 грн;

III группы – 4 396 грн.

Напомним, плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года провели для 9,76 млн из 11,1 млн пенсионеров. Однако размер пенсий повышен для 7,91 млн пенсионеров. По данным ПФУ, надбавку до 100 гривен включительно получили 46,3% граждан.

Справка Finance.ua:

1 марта 2022 года для 10,2 млн украинцев пенсии и социальные выплаты возрастут на 14%. Ожидается индексация страховых пенсий и доплаты для различных категорий, не подпадающих под нее;

в апреле Минсоцполитики проведет автоматический перерасчет пенсий для неработающих людей, а следующий после марта большой перерасчет пенсий ожидается в октябре;

некоторые украинские граждане смогут выйти на пенсию независимо от возраста начиная с 2028 года. Для этого нужно иметь минимум 40 календарных лет страхового стажа.

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