Вестибюли шести станций столичного метро будут работать по-новому

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что в столичном метро с 16 февраля в вечерние и утренние часы вестибюли шести станций будут работать в автоматизированном режиме.

Как сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен», для проезда необходимо будет покупать разовые QR-билеты через терминалы или воспользоваться банковской картой.

Каких станций коснутся изменения:

«Житомирская» (вест. № 1);

«Нивки» (вест. № 2);

«Почайна» (вест. № 2);

«Ипподром» (вест. № 1);

«Харьковская» (вест. № 1);

«Бориспольская» (вест. № 2).

График работы касс на этих станциях:

с 16 февраля утром до 08:00 и в вечерние с 20:00 вестибюли шести станций будут работать в автоматизированном режиме.

Как купить билет:

для приобретения разовых QR-билетов или пополнения транспортных карт работают терминалы «Киев Цифровой»;

также оплатить проезд можно с помощью приложения «Киев Цифровой» и бесконтактной банковской карты непосредственно на турникетах.



Инфографика: «Киевский метрополитен»

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