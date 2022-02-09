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Вестибюли шести станций столичного метро будут работать по-новому

Вестибюли шести станций столичного метро будут работать по-новому

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что в столичном метро с 16 февраля в вечерние и утренние часы вестибюли шести станций будут работать в автоматизированном режиме.

Как сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен», для проезда необходимо будет покупать разовые QR-билеты через терминалы или воспользоваться банковской картой.

Каких станций коснутся изменения:

  • «Житомирская» (вест. № 1);
  • «Нивки» (вест. № 2);
  • «Почайна» (вест. № 2);
  • «Ипподром» (вест. № 1);
  • «Харьковская» (вест. № 1);
  • «Бориспольская» (вест. № 2).

График работы касс на этих станциях:

  • с 16 февраля утром до 08:00 и в вечерние с 20:00 вестибюли шести станций будут работать в автоматизированном режиме.

Как купить билет:

  • для приобретения разовых QR-билетов или пополнения транспортных карт работают терминалы «Киев Цифровой»;
  • также оплатить проезд можно с помощью приложения «Киев Цифровой» и бесконтактной банковской карты непосредственно на турникетах.


Инфографика: «Киевский метрополитен»

Справка Finance.ua:

  • в Киеве в феврале начинают тестировать оплату проезда в наземном общественном транспорте банковскими картами;
  • Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за январь-декабрь 2021 года. Тарифы на проезд в городском транспорте выросли на 32,8% – с 5,5 гривен до 7,3 гривен;
  • мэр столицы Виталий Кличко заявлял, что вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет.
По материалам Finance.UA
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