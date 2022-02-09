Это классический «черный лебедь»: НБУ о турбулентности на финансовом рынке Украины

Резкое ухудшение ситуации на финансовом рынке Украины в начале 2022 года невозможно было предсказать. Но Украина живет в такой ситуации с 2014 года и получше подготовилась к подобному сценарию.
Об этом сообщил глава департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин в интервью НВ.Бизнес.
«То, что произошло в январе, это классический „черный лебедь“. Усиление геополитического напряжения очень трудно прогнозировать, потому что никто фактически не знает, какие планы у нашего соседа», — цитирует Лупина пресс-служба НБУ.
В то же время он напомнил, что Украина живет в такой ситуации с 2014 года. Для того чтобы быть готовыми к любому сценарию, НБУ работает над накоплением резервов, над улучшением финансовой стабильности. Кроме того НБУ провел очистку банковской системы и сейчас она хорошо капитализирована, ликвидна.
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«Мы накопили резервы. Сейчас мы имеем мощный инструментарий и даже в случае повторения шоков сможем их преодолевать быстро и без особого вреда для экономики», — добавил он.
Лупин считает, что украинцы привыкают к тому, что курс плавающий.
«В январе не было ни очередей, ни жалоб на отсутствие наличных. Не было случаев, когда, условно, официальный курс 29 грн/доллар, а обменный — 32 грн/доллар. Обменный наличный курс был очень близок к межбанковскому сегменту. Интересно также то, что активно использовались валютно-обменные операции „в смартфонах“. А обменные операции онлайн, с одной стороны, удобны для населения, а с другой, — способствуют тому, что средства фактически остаются в банковской системе, которая более устойчива, чем когда-либо прежде», — сказал он.
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