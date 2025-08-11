Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 13:00 — Валюта

Прошлая неделя прошла под знаком умеренного, но последовательного укрепления гривны.

Об этом в комментарии Finance.ua рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

По ее словам, на прошлой неделе наблюдалось умеренное укрепление национальной валюты после 5 августа, что может свидетельствовать о стабилизации денежного рынка и умеренной сбалансированности спроса и предложения. В то же время краткосрочная волатильность в понедельник и вторник, когда гривна незначительно обесценилась, указывает на сохранение повышенного интереса к доллару среди участников рынка. Официальный курс в первую неделю августа был следующим:

4 августа — 41,7644 грн/$;

5 августа — 41,7901 грн/$;

6 августа — 41,5645 грн/$;

7 августа — 41,6110 грн/$;

8 августа — 41,4564 грн/$.

сбалансированности спроса и предложения на валютном рынке и смягчении спекулятивного давления благодаря активизации форвардных инструментов и стабильным валютным интервенциям регулятора. В кассах банков наблюдалось стабильное укрепление гривны. Ежедневно курс доллара снижался: в понедельник он колебался в пределах 41,37−41,93 грн/$, во вторник — 41,31−41,86 грн/$, в среду — 41,24−41,80 грн/$, в четверг опустился до 41,18−41,7 41,14−41,66 грн/$. Такая динамика свидетельствует облагодаря активизации форвардных инструментов и стабильным валютным интервенциям регулятора.

На межбанковском рынке неделя прошла под знаком умеренного, но последовательного укрепления гривны, движение было постепенным: ежедневное снижение котировок по 8−15 копеек. Понедельник начался на уровне 41,8 грн/$, а завершился на 41,68 грн/$ (-12 коп. за доллар), вторник: 41,69 грн/$ на начало дня и 41,61 грн/$ — на конец дня (-8 копеек в стоимости доллара) в среду подешевел на 15 копеек — с 41,63 грн/$ до 41,48 грн/$. С такой же тенденцией котировки двигались в четверг — с 41,50 грн/$ до 41,43 грн/$, а в пятницу день начался и закончился на отметке 41,43 грн/$, хотя внутри дня котировки достигали 41,35 грн/$ и 41,46 грн/$. В общем, рынок показывал относительно узкие диапазоны и умеренную волатильность.

Нацбанку пришлось увеличить размер своих валютных интервенций по сравнению с предыдущей неделей, чтобы сгладить спрос на валюту и стабилизировать курс. Согласно официальному отчету регулятора, в итоге общая валютная продажа НБУ с 4 по 8 мая августа выросла на 31% и составила $842,60 млн, а приобрести регулятору удалось на прошлой неделе $0,05 млн.

Повышенные интервенции помогают плавно перейти к более открытому рынку, снижая риск резких колебаний в условиях валютной либерализации. Напомним, на прошлой неделе Национальный банк Украины ввел пакет смягчения валютных ограничений. Активные продажи НБУ направлены на сглаживание пикового спроса и минимизацию риска паники среди участников рынка", — говорит Золотько.

Регулятор активизирует интервенционную деятельность и корректирует подход к валютной политике. Расширение либерализации увеличивает доверие участников рынка, сдерживает спекулятивный спрос и способствует формированию более предсказуемого курса. При таких условиях и отсутствии неожиданных новых внешних шоков можно ожидать умеренной консолидации и сохранения укрепленного тренда — движения курса в узком диапазоне.

