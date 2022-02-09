Депутаты приняли закон, который повысит стабильность электроснабжения

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект (№5436-д), которым определяются основы функционирования систем накопления энергии (СНЭ) в Украине.

Соответствующий проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития систем накопления энергии» поддержали 312 народных депутатов.

«Принятие закона обеспечит использование систем накопления энергии, сбалансирует работу энергосистемы и повысит стабильность электроснабжения для потребителей», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ регулирует вопросы лицензирования деятельности по накоплению энергии, а также создания нового участника на рынке электрической энергии – оператора системы накопления энергии.

Определены права и обязанности оператора СНЭ. Ему запрещается вести деятельность по передаче и распределению электроэнергии, выполнять функции оператора рынка и гарантированного покупателя. Но он будет иметь право предоставлять услуги по балансировке и/или вспомогательные услуги.

Также закон предоставляет право потребителю на использование систем накопления энергии без получения лицензии, если такой потребитель не осуществляет отпуск ранее накопленной энергии в ОЭС Украины или в сети других субъектов хозяйствования.

Напомним, законопроект №5436-д относительно основ функционирования систем накопления энергии (СНЭ) в Украине Верховная Рада приняла в первом чтении в ноябре прошлого года.