Депутаты приняли закон, который повысит стабильность электроснабжения

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект (№5436-д), которым определяются основы функционирования систем накопления энергии (СНЭ) в Украине.
Соответствующий проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития систем накопления энергии» поддержали 312 народных депутатов.
«Принятие закона обеспечит использование систем накопления энергии, сбалансирует работу энергосистемы и повысит стабильность электроснабжения для потребителей», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Документ регулирует вопросы лицензирования деятельности по накоплению энергии, а также создания нового участника на рынке электрической энергии – оператора системы накопления энергии.
Определены права и обязанности оператора СНЭ. Ему запрещается вести деятельность по передаче и распределению электроэнергии, выполнять функции оператора рынка и гарантированного покупателя. Но он будет иметь право предоставлять услуги по балансировке и/или вспомогательные услуги.
Также закон предоставляет право потребителю на использование систем накопления энергии без получения лицензии, если такой потребитель не осуществляет отпуск ранее накопленной энергии в ОЭС Украины или в сети других субъектов хозяйствования.
Напомним, законопроект №5436-д относительно основ функционирования систем накопления энергии (СНЭ) в Украине Верховная Рада приняла в первом чтении в ноябре прошлого года.
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