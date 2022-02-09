Ставки по кредитам на жилье снизились: сколько стоит ипотека

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в декабре 2021 года составляла 16,1% на первичном рынке и 13,6% – на вторичном. За год ставки снизились на 0,8 п. п. и на 0,4 п. п. соответственно, несмотря на то, что в ноябре-декабре наблюдался незначительный их рост.
Как говорят данные НБУ, средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в 2021 году составил 893 тыс. грн, вторичной — 809 тыс. грн.
«Банки Украины в декабре 2021 года выдали 1 113 ипотечных кредитов на общую сумму 990 млн грн. Это самый высокий месячный показатель за период опроса банков — с декабря 2018 года. Всего за 2021 год банки выдали 10,8 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 8,9 млрд грн», — сказано в сообщении.
Инфографика: НБУ
По сравнению с 2020 годом новое ипотечное кредитование в прошлом году почти удвоилось по количеству договоров и выросло в 2,4 раза в денежном измерении.
Банки преимущественно кредитуют покупку жилья на вторичном рынке недвижимости: доля заключенных ипотечных договоров в этом сегменте составила около 90% всех новых ипотечных кредитов в 2021. В прошлом году вырос средний размер кредита на покупку жилья. Если в 2020 году он составлял около 663 тыс. грн, то в 2021 году — 819 тыс. грн.
Где выдано больше всего ипотечных кредитов в 2021 году%
Инфографика: НБУ
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