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Нардепам привязали оклад к прожиточному минимуму

Нардепам привязали оклад к прожиточному минимуму

Верховная Рада приняла изменения в закон о статусе народного депутата Украины в части оплаты труда нардепов, в том числе надбавок.

За этот законопроект № 7002 в целом проголосовали 333 депутата.

Закон направлен на обеспечение единого подхода в вопросах оплаты труда народных депутатов Украины, независимо от алгоритма определения составляющих заработной платы членов Кабмина.

Разработчики законопроекта в этом контексте отмечали, что из-за измененного и действующего сейчас алгоритма начисления надбавок приравнивание народных депутатов в условиях оплаты труда членов Кабмина «может привести к увеличению расходов на оплату труда, которые не обеспечены объемам бюджетных ассигнований, в частности на оплату труда в 2022 году».

Поэтому проектом закона предлагаются изменения, в частности, статье 33 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», которыми предусмотрено установление народному депутату Верховной Радой должностного оклада, надбавок и доплат к должностному окладу в размерах, определенных законодательством".

Законопроектом предусмотрено, что отныне народному депутату Верховной Радой устанавливается заработная плата, «ежемесячный размер которой состоит из должностного оклада, определенного, исходя из прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в зависимости от должности, на которую народный депутат избран в Верховной Раде Украины и ее органах, а также надбавок, доплат к должностному окладу».

Изменениями предусмотрено, что комитетом, в компетенцию которого входят вопросы статуса народных депутатов, устанавливаются им надбавки, доплаты к должностному окладу и их размеры.

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По материалам УНН
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