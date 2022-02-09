Нардепам привязали оклад к прожиточному минимуму

Верховная Рада приняла изменения в закон о статусе народного депутата Украины в части оплаты труда нардепов, в том числе надбавок.
За этот законопроект № 7002 в целом проголосовали 333 депутата.
Закон направлен на обеспечение единого подхода в вопросах оплаты труда народных депутатов Украины, независимо от алгоритма определения составляющих заработной платы членов Кабмина.
Разработчики законопроекта в этом контексте отмечали, что из-за измененного и действующего сейчас алгоритма начисления надбавок приравнивание народных депутатов в условиях оплаты труда членов Кабмина «может привести к увеличению расходов на оплату труда, которые не обеспечены объемам бюджетных ассигнований, в частности на оплату труда в 2022 году».
Поэтому проектом закона предлагаются изменения, в частности, статье 33 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», которыми предусмотрено установление народному депутату Верховной Радой должностного оклада, надбавок и доплат к должностному окладу в размерах, определенных законодательством".
Законопроектом предусмотрено, что отныне народному депутату Верховной Радой устанавливается заработная плата, «ежемесячный размер которой состоит из должностного оклада, определенного, исходя из прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в зависимости от должности, на которую народный депутат избран в Верховной Раде Украины и ее органах, а также надбавок, доплат к должностному окладу».
Изменениями предусмотрено, что комитетом, в компетенцию которого входят вопросы статуса народных депутатов, устанавливаются им надбавки, доплаты к должностному окладу и их размеры.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин предложил сделать в Украине самые высокие налоги на добычу газа в ЕвропеВчера, 17:30 - 1394 17
Нафтогаз уже закупает валюту для импорта газаВчера, 10:13 - 2175 17
«МАУ» массово выводит за границу самолеты – что происходитВчера, 16:30 - 3505 12
Рассылка, что банкоматы «ПриватБанка» не работают — фейк3 ч. назад - 510 7
«Есть здравый курс»: в ОП не советуют украинцам покупать валюту4 ч. назад - 2147 7
«МАУ» массово выводит за границу самолеты – что происходитВчера, 16:30 - 3505 12
«Есть здравый курс»: в ОП не советуют украинцам покупать валюту4 ч. назад - 2147 7
Кабмин предложил сделать в Украине самые высокие налоги на добычу газа в ЕвропеВчера, 17:30 - 1394 17
В Европе активно продают элитную недвижимость10 ч. назад - 1260
Межбанк: валютные качели в самом разгареВчера, 18:20 - 1183 1
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал09.02.2022, 12:10 - 721
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 3209 6
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1606
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3699
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1713 2