В Украине увеличили размер пособия на детей — кто будет получать больше

В Украине с марта будет увеличен ежемесячный размер пособия на каждого третьего и последующего ребенка для многодетных семей.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает “Сегодня”.

Размер пособия вырастет на 400 грн, с 1700 до 2100 грн. Она будет предоставляться до достижения ребенком шестилетнего возраста.

Кто может получить пособие

Право на эту выплату имеют все многодетные семьи, имеющие соответствующее удостоверение.

Для того чтобы оформить пособие, один из родителей должен обратиться в отделение социальной защиты населения и написать заявление.

С собой нужно иметь пакет из следующих документов:

оригинал и копия удостоверения многодетной семьи;

свидетельства о рождении детей, на которых будут оформлять выплату.

Деньги можно будет получать через “Укрпочта” или банк, что государство уполномочило проводить соцвыплаты.

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Если родители уже получают ежемесячное пособие при рождении, могут указать реквизиты той карты, на которую начисляются эти деньги.

В Минсоцполитики посоветовали оформить такую выплату, даже если вы узнали о ней, когда ребенку исполнилось 5. Ведь за год от государства можно будет получить 25 200 гривен на третьего и каждого последующего ребенка.

Кого могут лишить выплаты

При некоторых обстоятельствах государство может прекратить выплату денег, например, если получателя лишат родительских прав.

Также получатель может самостоятельно отказаться от пособия. Выплаты могут лишить и за нецелевое использование и необеспечение создания надлежащих условий для полноценного содержания и воспитания ребенка.

Кроме этого, выплаты лишают в таких случаях:

отобрание ребенка у получателя пособия без лишения родительских прав;

пребывание получателя пособия в местах лишения свободы;

потеря статуса многодетной семьи;

смерть ребенка, на которого оформлялось пособие;

смерть самого получателя пособия.

Размер алиментов в Украине

В Украине сравняли минимальный гарантированный размер алиментов на детей.

Теперь родственники, которые платят алименты вместо родителей, должны отдать не менее 50% прожиточного минимума на одного ребенка:

для детей в возрасте до 6 лет – 1050 грн в месяц;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 1309 грн в месяц.

Ранее в случае уплаты алиментов другими родственниками ребенка, кроме родителей, размер алиментов был меньше, что дискриминировало часть детей.

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