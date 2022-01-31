0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости
- 93 0

День финансов: штрафы для владельцев нерастаможенных «еврономеров» и расширение программы «єПідтримка»

День финансов: штрафы для владельцев нерастаможенных «еврономеров» и расширение программы «єПідтримка»

Среда, 9 февраля. Куда вкладывают деньги украинцы и какие штрафы предусмотрены для владельцев «еврономеров».

Льготная растаможка «еврономеров» закончена. Во вторник, 8 февраля в Украине завершился срок действия закона, который предусматривал временное упрощение таможенного оформления транспортных средств, завезенных на таможенную территорию Украины. Поэтому с 9 февраля владельцы автомобилей на «еврономерах» снова начнут получать штрафы, если вовремя не растаможат свое авто.

Новая марка бензина. Оператор Кременчугского нефтеперерабатывающего завода частная компания «Укртатнафта» впервые в истории выпустила украинский бензин марки А-98. Эта марка бензина соответствует жестким эксплуатационным требованиям и экологическим стандартам стран ЕС.

Расширение программы єПідтримка. Сегодня Кабинет Министров расширил программу поддержки. Так, люди с инвалидностью I и II групп смогут потратить полученные в рамках программы средства на лекарства. А люди с инвалидностью этих групп и лица от 60 лет — на оплату коммунальных услуг. С 14 марта украинцы смогут получить 500 грн за бустерную дозу прививки от COVID-19. Кроме того, 1000 грн можно будет потратить в течение не 4, а 9 месяцев со дня зачисления средств на счета.

Также Кабмин сегодня внес изменения в условия работы ФЛП без применения регистраторов расчетных операций или программных РРО. В перечень населенных пунктов, кроме сел, добавлены поселки.

Украина расширяет «красную» зону. Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение расширить «красную» зону карантина. В «красную» зону с 11 февраля переходят следующие области: Закарпатская, Луганская и Хмельницкая.

Масштабный перерасчет пенсий. Ранее мы сообщали, что Минсоцполитики анонсировали повышение пенсий с 1 марта для 10,2 млн украинцев. Сегодня стало известно, что следующий после марта большой перерасчет пенсий ожидается в октябре. Пенсионерам в возрасте более 70 лет добавят по 300 грн ежемесячную доплату по программе президента по возрастным доплатам. Минимальная пенсия в стране для этих людей не будет меньше 3 тыс. грн.

До 1,5 млрд инвестиций «Укрпочты». Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский оценивает дополнительные инвестиции госкомпании в случае покупки банка в 500 млн грн-1,5 млрд грн, однако эти инвестиции будут растянуты во времени. В эту сумму входят как первоначальные инвестиции, так и докапитализация и сопутствующие расходы.

Инструменты для инвестиций среди украинцев. Эксперты Gradus Research провели опрос, и выяснилось, что инвестиции в валюту – наиболее распространенный способ вложений среди украинских горожан. 12% опрошенных вкладывают средства в реальный капитал, 11% респондентов рассказали, что инвестируют в драгоценные металлы, а криптовалюту как инвестиции используют 9% опрошенных. Только 6% выбирают для инвестиций ценные бумаги.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.