День финансов: штрафы для владельцев нерастаможенных «еврономеров» и расширение программы «єПідтримка»

Среда, 9 февраля. Куда вкладывают деньги украинцы и какие штрафы предусмотрены для владельцев «еврономеров».

Льготная растаможка «еврономеров» закончена. Во вторник, 8 февраля в Украине завершился срок действия закона, который предусматривал временное упрощение таможенного оформления транспортных средств, завезенных на таможенную территорию Украины. Поэтому с 9 февраля владельцы автомобилей на «еврономерах» снова начнут получать штрафы, если вовремя не растаможат свое авто.

Новая марка бензина. Оператор Кременчугского нефтеперерабатывающего завода частная компания «Укртатнафта» впервые в истории выпустила украинский бензин марки А-98. Эта марка бензина соответствует жестким эксплуатационным требованиям и экологическим стандартам стран ЕС.

Расширение программы єПідтримка. Сегодня Кабинет Министров расширил программу поддержки. Так, люди с инвалидностью I и II групп смогут потратить полученные в рамках программы средства на лекарства. А люди с инвалидностью этих групп и лица от 60 лет — на оплату коммунальных услуг. С 14 марта украинцы смогут получить 500 грн за бустерную дозу прививки от COVID-19. Кроме того, 1000 грн можно будет потратить в течение не 4, а 9 месяцев со дня зачисления средств на счета.

Также Кабмин сегодня внес изменения в условия работы ФЛП без применения регистраторов расчетных операций или программных РРО. В перечень населенных пунктов, кроме сел, добавлены поселки.

Украина расширяет «красную» зону. Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение расширить «красную» зону карантина. В «красную» зону с 11 февраля переходят следующие области: Закарпатская, Луганская и Хмельницкая.

Масштабный перерасчет пенсий. Ранее мы сообщали, что Минсоцполитики анонсировали повышение пенсий с 1 марта для 10,2 млн украинцев. Сегодня стало известно, что следующий после марта большой перерасчет пенсий ожидается в октябре. Пенсионерам в возрасте более 70 лет добавят по 300 грн ежемесячную доплату по программе президента по возрастным доплатам. Минимальная пенсия в стране для этих людей не будет меньше 3 тыс. грн.

До 1,5 млрд инвестиций «Укрпочты». Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский оценивает дополнительные инвестиции госкомпании в случае покупки банка в 500 млн грн-1,5 млрд грн, однако эти инвестиции будут растянуты во времени. В эту сумму входят как первоначальные инвестиции, так и докапитализация и сопутствующие расходы.

Инструменты для инвестиций среди украинцев. Эксперты Gradus Research провели опрос, и выяснилось, что инвестиции в валюту – наиболее распространенный способ вложений среди украинских горожан. 12% опрошенных вкладывают средства в реальный капитал, 11% респондентов рассказали, что инвестируют в драгоценные металлы, а криптовалюту как инвестиции используют 9% опрошенных. Только 6% выбирают для инвестиций ценные бумаги.