Сроки «ковидной тысячи» и 500 гривен за бустер. Кабмин расширил программу єПідтримка

Сегодня, 9 февраля, Кабинет Министров Украины расширил программу поддержки.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Что меняется:
«Задача правительства — оказать реальную поддержку всем участникам программы єПідтримка. Именно поэтому мы сегодня в очередной раз расширяем программу. Уязвимые группы граждан смогут потратить 1000 грн на социальные нужды. Кроме того, мы стимулируем украинцев усилить свою защиту от COVID-19 и сделать бустерные прививки, и уже с середины марта начнем выплачивать им дополнительно 500 грн», — отметил заместитель министра экономики Украины Александр Грибан.
На сегодня программой єПідтримка уже воспользовались более 8,2 млн граждан. Всего с начала ее запуска на карты украинцев перечислено 8,25 млрд грн, а 2,7 млрд грн полученных средств граждане уже потратили.
Самыми популярными по видам расходов являются:
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