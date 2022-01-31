Сроки «ковидной тысячи» и 500 гривен за бустер. Кабмин расширил программу єПідтримка

Сегодня, 9 февраля, Кабинет Министров Украины расширил программу поддержки.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Что меняется:

люди с инвалидностью I и II групп смогут потратить полученные в рамках программы средства на лекарства. А люди с инвалидностью этих групп и лица от 60 лет — на оплату жилищно-коммунальных услуг. Сейчас в Украине более 1 млн граждан с инвалидностью, которые относятся к І и ІІ группам;

500 грн за бустерную дозу прививки от COVID -19 в рамках программы єПідтримка украинцы смогут получить с 14 марта. На сегодня бустерную прививку сделали уже 500 тысяч украинцев;

правительство также увеличило срок использования средств — перечисленные на карту 1000 грн нужно будет потратить в течение не 4, а 9 месяцев со дня зачисления средств на счета.

«Задача правительства — оказать реальную поддержку всем участникам программы єПідтримка. Именно поэтому мы сегодня в очередной раз расширяем программу. Уязвимые группы граждан смогут потратить 1000 грн на социальные нужды. Кроме того, мы стимулируем украинцев усилить свою защиту от COVID-19 и сделать бустерные прививки, и уже с середины марта начнем выплачивать им дополнительно 500 грн», — отметил заместитель министра экономики Украины Александр Грибан.

На сегодня программой єПідтримка уже воспользовались более 8,2 млн граждан. Всего с начала ее запуска на карты украинцев перечислено 8,25 млрд грн, а 2,7 млрд грн полученных средств граждане уже потратили.

Самыми популярными по видам расходов являются:

книжные магазины — 948 млн грн;

кинотеатры — 597 млн грн;

театры, концерты и развлекательные услуги — 312 млн грн;

железнодорожные и авиа пассажирские перевозки — 302 млн грн;

спорт — 302 млн грн;

лекарства — 227 млн грн;

образовательные услуги, школьные принадлежности, спорттовары — 88 млн грн.

Справка Finance.ua:

в соответствии с условиями программы 1000 грн могут получить все граждане Украины от 14 лет, которые прошли полный курс вакцинации против COVID -19;