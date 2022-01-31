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С 9 февраля в Украине ужесточают правила ввоза авто на «еврономерах»

С 9 февраля в Украине ужесточают правила ввоза авто на «еврономерах»

Во вторник, 8 февраля в Украине завершился срок действия закона, который предусматривал временное упрощение таможенного оформления транспортных средств, завезенных на таможенную территорию Украины. Поэтому с 9 февраля владельцы автомобилей на «еврономерах» снова начнут получать штрафы, если вовремя не растаможат свое авто.

Об этом Finance.ua узнал из сообщения пресс-службы Киевской таможни.

«С 9 февраля транспортные средства с иностранной регистрацией, ввезенные в Украину в таможенных режимах временного ввоза или транзита, которые до этого времени не были заявлены к таможенному оформлению или не были вовремя вывезены за пределы таможенной территории Украины, будут считаться находящимися в Украине с нарушением таможенного законодательства. А это предусматривает привлечение лиц, совершивших такое нарушение, к административной ответственности в соответствии с Таможенным кодексом Украины», — сказано в сообщении.

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Так, за передачу автомобиля на иностранных номерах третьему лицу, а также за использование такого авто для предпринимательской деятельности штраф составляет 34 тыс. гривен.

Штрафы за нарушение сроков временного ввоза:

  • не более чем на 3 суток — предупреждение или штраф 850 грн;
  • от 3 до 10 суток, а также повторное правонарушение (относительно превышения срока временного ввоза не более чем на 3 суток) и если лицо привлекалось к ответственности за такое нарушение в течение года — 5 100 грн.;
  • от 10 до 20 суток — штраф 17 тыс. грн;
  • от 20 до 30 суток — штраф 85 тыс. грн;
  • более 30 суток, потеря, разукомплектование — 170 тыс. грн или конфискация.

Штрафы за нарушение сроков транзита:

  • не более чем на сутки — предупреждение или штраф 170 грн;
  • от суток до 10 суток — штраф 3 400 грн;
  • от 10 до 20 суток — штраф 8 500 грн;
  • от 20 до 30 суток, выдача без разрешения — 85 тыс. грн.;
  • более 30 суток, потеря, разукомплектование — 170 тыс. грн или конфискация

Также таможенные органы в автоматическом режиме обязаны будут передавать органам Национальной полиции информацию о:

  • транспортных средств личного пользования с указанием сроков их временного ввоза и/или перемещения в таможенном режиме транзита и с указанием сведений о лицах, которые временно ввезли такие транспортные средства или поместили их в таможенный режим транзита;
  • транспортных средств личного пользования, в отношении которых нарушены ограничения, установленные Таможенным кодексом Украины, а именно нарушены сроки их временного ввоза и/или перемещения в таможенном режиме транзита, с указанием сведений о лицах, которые временно ввезли эти транспортные средства или поместили их в таможенный режим транзита.

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По материалам Дело
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