С 9 февраля в Украине ужесточают правила ввоза авто на «еврономерах»

Во вторник, 8 февраля в Украине завершился срок действия закона, который предусматривал временное упрощение таможенного оформления транспортных средств, завезенных на таможенную территорию Украины. Поэтому с 9 февраля владельцы автомобилей на «еврономерах» снова начнут получать штрафы, если вовремя не растаможат свое авто.

Об этом Finance.ua узнал из сообщения пресс-службы Киевской таможни.

«С 9 февраля транспортные средства с иностранной регистрацией, ввезенные в Украину в таможенных режимах временного ввоза или транзита, которые до этого времени не были заявлены к таможенному оформлению или не были вовремя вывезены за пределы таможенной территории Украины, будут считаться находящимися в Украине с нарушением таможенного законодательства. А это предусматривает привлечение лиц, совершивших такое нарушение, к административной ответственности в соответствии с Таможенным кодексом Украины», — сказано в сообщении.

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Так, за передачу автомобиля на иностранных номерах третьему лицу, а также за использование такого авто для предпринимательской деятельности штраф составляет 34 тыс. гривен.

Штрафы за нарушение сроков временного ввоза:

не более чем на 3 суток — предупреждение или штраф 850 грн;

от 3 до 10 суток, а также повторное правонарушение (относительно превышения срока временного ввоза не более чем на 3 суток) и если лицо привлекалось к ответственности за такое нарушение в течение года — 5 100 грн.;

от 10 до 20 суток — штраф 17 тыс. грн;

от 20 до 30 суток — штраф 85 тыс. грн;

более 30 суток, потеря, разукомплектование — 170 тыс. грн или конфискация.

Штрафы за нарушение сроков транзита:

не более чем на сутки — предупреждение или штраф 170 грн;

от суток до 10 суток — штраф 3 400 грн;

от 10 до 20 суток — штраф 8 500 грн;

от 20 до 30 суток, выдача без разрешения — 85 тыс. грн.;

более 30 суток, потеря, разукомплектование — 170 тыс. грн или конфискация

Также таможенные органы в автоматическом режиме обязаны будут передавать органам Национальной полиции информацию о:

транспортных средств личного пользования с указанием сроков их временного ввоза и/или перемещения в таможенном режиме транзита и с указанием сведений о лицах, которые временно ввезли такие транспортные средства или поместили их в таможенный режим транзита;