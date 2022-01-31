С 9 февраля в Украине ужесточают правила ввоза авто на «еврономерах»

Во вторник, 8 февраля в Украине завершился срок действия закона, который предусматривал временное упрощение таможенного оформления транспортных средств, завезенных на таможенную территорию Украины. Поэтому с 9 февраля владельцы автомобилей на «еврономерах» снова начнут получать штрафы, если вовремя не растаможат свое авто.
Об этом Finance.ua узнал из сообщения пресс-службы Киевской таможни.
«С 9 февраля транспортные средства с иностранной регистрацией, ввезенные в Украину в таможенных режимах временного ввоза или транзита, которые до этого времени не были заявлены к таможенному оформлению или не были вовремя вывезены за пределы таможенной территории Украины, будут считаться находящимися в Украине с нарушением таможенного законодательства. А это предусматривает привлечение лиц, совершивших такое нарушение, к административной ответственности в соответствии с Таможенным кодексом Украины», — сказано в сообщении.
Читайте также: Какие автомобили не пройдут обязательный техосмотр в 2022 году
Так, за передачу автомобиля на иностранных номерах третьему лицу, а также за использование такого авто для предпринимательской деятельности штраф составляет 34 тыс. гривен.
Штрафы за нарушение сроков временного ввоза:
Штрафы за нарушение сроков транзита:
Также таможенные органы в автоматическом режиме обязаны будут передавать органам Национальной полиции информацию о:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский обещает смартфоны всем вакцинированным пенсионерамВчера, 13:03 - 3453 34
В Минсоцполитики анонсировали повышение пенсий для украинцевВчера, 11:00 - 2982 17
Украина планирует построить плавучий космодром за 4,8 млрд грн к 2025 году3 ч. назад - 491 5
Франция выделила EUR 1,2 млрд макрофинансовой помощи УкраинеВчера, 16:32 - 828 4
Службы занятости хотят освободить от ручного распределения вакансийВчера, 12:47 - 720 4
Зеленский обещает смартфоны всем вакцинированным пенсионерамВчера, 13:03 - 3453 34
В Минсоцполитики анонсировали повышение пенсий для украинцевВчера, 11:00 - 2982 17
Рейтинг банков по прибыли: сколько заработали за 2021 годВчера, 15:03 - 1401
В Украине можно получить спецсубсидию на электрообогрев: кому и сколькоВчера, 14:01 - 1382 3
Главный стратег Bloomberg назвал «потолок» стоимости BitcoinВчера, 19:39 - 1235 1
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 2280 4
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1332
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3058
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1470 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 1225 2