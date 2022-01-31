Украина расширяет локдаун. Какие области переходят в «красную» зону

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение расширить «красную» зону карантина. С полуночи пятницы в эту зону переходят ряд регионов.
Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.
В «красную» зону с 11 февраля переходят следующие области: Закарпатская, Луганская и Хмельницкая.
В «красной» зоне адаптивного карантина запрещается:
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В «красной» зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.
Учебные заведения могут работать, если у 100% работников есть «зеленый» COVID-сертификат.
Ограничения «красного» уровня не будут применяться при наличии у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов «зеленого» COVID-сертификата.
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