Украина расширяет локдаун. Какие области переходят в «красную» зону

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение расширить «красную» зону карантина. С полуночи пятницы в эту зону переходят ряд регионов.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

В «красную» зону с 11 февраля переходят следующие области: Закарпатская, Луганская и Хмельницкая.

В «красной» зоне адаптивного карантина запрещается:

работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;

и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров; работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

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В «красной» зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

Учебные заведения могут работать, если у 100% работников есть «зеленый» COVID-сертификат.

Ограничения «красного» уровня не будут применяться при наличии у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов «зеленого» COVID-сертификата.