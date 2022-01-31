Правительство расширило для ФЛП возможности работать без кассовых аппаратов

Кабинет министров внес изменения в условия работы ФЛП без применения регистраторов расчетных операций или программных РРО. В перечень населенных пунктов, кроме сел, добавлены поселки, говорилось на заседании правительства 9 февраля.

Как отмечается в пояснительной записке, в Украине по состоянию на 1 января 2022 года учитывается 1 166 поселков.

До этого Кабинет министров освободил предпринимателей, которые занимаются розничной торговлей в сельской местности, от обязательного применения регистраторов расчетных операций.

Согласно решению правительства от обязательного применения РРО освобождаются субъекты хозяйствования, которые занимаются розничной торговлей на территории села товарами (кроме подакцизных товаров), при условии не превышения предельного размера годового объема расчетных операций (167 размеров минимальной заработной платы).

Теперь же в перечень добавили предпринимателей из поселков.

Напомним, с 1 января тотальная фискализация охватила обязательством устанавливать регистраторы расчетных операций (РРО) более чем 800 тыс. ФЛП в сфере торговли и услуг. Для значительной части ФЛП это обязательство влечет существенные дополнительные затраты времени и денег.

Справка Finance.ua:

в Государственной Налоговой службе объяснили, кому из ФЛП необходимо вести учет товарных запасов и работать с регистраторами расчетных операций с 1 января;